Reniec: largas colas por segundo día consecutivo tras reabrir agencias

Por segundo días consecutivo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) registra largas colas en los exteriores de sus agencias, tras reabrir sus puertas el lunes 1 de marzo.

Desde las 3.00 a.m., en las oficinas del Centro de Lima, sede central de Reniec, más de 30 personas ya se encontraban en una fila para poder ingresar. Un panorama similar se observó en la sede de San Borja.

Las personas en la cola buscan realizar diversos trámites, entre ellos la renovación de DNI para ellos y sus menores hijos. No obstante, un requisito indispensable es el pase de atención, que obtiene previamente para evitar las aglomeraciones, solicitud con la que no contaba la mayoría.

Algunos señalan que no pudieron acceder al proceso por problemas en la páginas web de Reniec. “He venido directamente, porque el sistema no responde, me rechaza. Quiero hacer mi renovación mía y de mi menor niña”, indicó una madre de familia.

La situación se repitió ayer lunes 1 de marzo.

Reniec abre agencias en provincias con alerta extrema

Tras el levantamiento de la cuarentena en provincias con alerta extrema, decretado por el Gobierno, Reniec decidió abrir sus puertas y el retorno a la entrega y/o recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo el sistema de citas, a nivel nacional.

El restablecimiento de atención será con un aforo del 30% y en horarios de dos turnos.

¿Cómo sacar cita en Reniec?

Para realizar un trámite, antes de sacar la cita, el ciudadano primero deberá pagar el derecho del mismo en pagalo.pe o en un agente o agencia del Banco de La Nación. Ya con el pago realizado, podrá sacar su cita en la página web del Reniec.

Para recoger los documentos, primero deberá verificar el estado de su trámite vía internet. Cuando este alcance el 100%, podrá sacar la cita.

Si deseas conocer paso a paso cómo elaborar el trámite, ingresa a este link.