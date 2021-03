Lambayeque: árbitro descarta vinculación con abogado investigado

Jimmy Pisfil Chafloque, abogado y árbitro especializado en contratación pública, negó conocer y tener algún vínculo con el investigado Carlos Caján Alegría, quien es imputado por el presunto delito de tráfico de influencias.

Medida

En la víspera, durante la audiencia de prisión preventiva de Caján Alegría, la fiscal Karim Ninaquispe Gil refirió el nombre del abogado Jimmy Pisfil como una persona relacionada un proceso donde habría interferido el imputado a favor del empresario Alejandro Quispe Criollo.

“Yo no formo parte de la investigación y no he sido citado. La fiscal ha sido ligera en mencionar el nombre de personas que no forman parte de la investigación. La fiscal, al querer rebatir la posición del abogado del señor Caján, ha cometido un error. Descarto cualquier vinculo con esta investigación”, mencionó Pisfil Chafloque a La República.

En esa línea, indicó que en el año 2018 fue designado tercer árbitro y presidente del Tribunal Arbitral donde se analizó una controversia judicial generada por el Consorcio Unión contra el Gobierno Regional de Cajamarca.

Dicha designación se dio por mutuo acuerdo de los árbitros de la contratista y la entidad pública a fin de que dirima en el proceso de contratación n.° 029-2017 (obra de mejoramiento de la carretera CA-101 en la provincia de Contumazá).

“En este proceso de arbitraje se dictó una medida cautelar temporal y se notificó a la entidad. Aquí el contratista buscaba revocar la nulidad de un contrato que había firmado con la entidad y que se ordene su continuación. Sin embargo, esta medida quedó sin efecto por falta de pagos a los integrantes del tribunal arbitral y de la secretaria arbitral”, aclaró.

La mencionada resolución se rigió de acuerdo a lo establecido en el contrato y a lo dispuesto en el decreto legislativo n.° 107, así como las normas modificatorias pertinentes.

Agregó que no se cometió ninguna irregularidad en la emisión de la medida cautelar y que se hicieron los pronunciamientos de acuerdo a ley. Jimmy Pisfil precisó que actuó de acuerdo a sus funciones como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cajamarca.