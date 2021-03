Incautan 20.000 frascos de alcohol sin registro listos para la venta en SMP

Peligro a la salud. Alrededor de 20.000 frascos de alcohol sin registro sanitario fueron incautados en dos locales de una fábrica clandestina ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

Este decomiso se llevó a cabo en el marco de un operativo conjunto realizado por personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa), Policía Fiscal y Municipalidad de San Martín de Porres.

“ Durante la intervención a esta fábrica clandestina, hemos encontrado cerca de 10.000 botellas con alcohol medicinal de 70° que, al no contar con registro sanitario vigente, podrían afectar la salud de las personas. Asimismo, al desconocer su origen (lugar y condiciones de elaboración), no se puede asegurar su calidad, seguridad y eficacia y, en consecuencia, existe la posibilidad de que contenga sustancias que no logren el efecto deseado y a su vez sean tóxicas”, explicó la jefa de la Unidad Funcional contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Lourdes Ternero.

En esa línea, informó que, en los establecimientos clandestinos, ubicados en el jirón Los Girasoles de la urbanización San Francisco de Cayrán, en San Martín de Porres, también se encontraron 10.680 botellas de alcohol de 96º, el cual es considerado como un insumo industrial.

Ternero detalló que en ambos inmuebles se encontró también 13.000 envases vacíos listos para ser llenados con alcohol de diversas presentaciones. Además, se incautó 5.000 botellas de otros productos, como agua oxigenada, vinagre bully, timolina, agua de azahar, tintura árnica, además de dos máquinas envasadoras de líquido que fueron inmovilizadas por la Policía.

Para evitar exponerse a los riesgos que implica el uso de alcohol de origen ilegal, la representante de la Digemid recomendó a la población adquirirlo solo en establecimientos formales, verificar que cuente con registro sanitario y que el envase se encuentre en buen estado, sin signos de haber sido reciclado.