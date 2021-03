Padrones desactualizados de personal que labora en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa), falta de rendición de vacunas entregadas a nosocomios, padrones de profesionales de salud registrados en más de una clínica privada, son las principales observaciones identificadas por la Contraloría en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región Arequipa.

El gerente regional de Control de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán Paredes, informó que el 9 de febrero de 2021 se acreditó una comisión de control ante la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Arequipa, con la finalidad de realizar el acompañamiento al proceso de recepción, almacenamiento, conservación, distribución, aplicación de vacunas, manejo de residuos y seguimiento a eventos posteriores a la vacunación contra la COVID-19.

Son 14 situaciones adversas identificadas por auditores de la Contraloría, las cuales fueron notificadas a las autoridades de la Geresa para que se adopten las acciones necesarias que garanticen el buen uso de las vacunas de Sinopharm.

Entre las observaciones detectadas esta la existencia de padrones de personal del Minsa en el hospital Honorio Delgado, al igual que en el centro de salud Mariano Melgar; mientras que en el hospital Central de Majes, se inició la vacunación sin tener el padrón de beneficiarios.

En el Hospital Militar, no se rindió la aplicación de 10 vacunas. Asimismo, se vacunó a cinco personas que no figuran en el padrón de beneficiarios. En el nosocomio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se aplicó dosis a 16 personas que no tendrían vínculo laboral con la institución. En la clínica San Juan de Dios se advirtió que 8 personas que figuran en la lista nominal remitida al Minsa, no prestan servicios en el establecimiento, incluso 3 profesionales que ya no trabajaban en la institución recibieron la primea dosis de la vacuna.

La comisión de control también identificó la existencia de personas que están registradas en más de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS). Los casos identificados corresponden a las clínicas Arequipa (5), San Juan de Dios (31), Sanna Clínica del Sur (111) y en San Pablo de Arequipa (45).v