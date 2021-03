Callao: PNP interviene local que comercializaba oxígeno clandestinamente

Personal de Inteligencia del Ministerio del Interior, junto con Policía Fiscal, intervinieron un inmueble ubicado en la Asociación Programa de Viviendas El Cóndor que comercializaba oxígeno medicinal clandestinamente en el Callao. Este negocio no contaba con autorización del Ministerio de Salud ni otras entidades.

El coronel Náguira detalló a La República que habían estado supervisando este negocio desde hace una semana y, por ello, procedieron a la detención este 2 de marzo. “Encontramos en el interior unos 29 balones de oxígeno. Atrás del inmueble hallamos siete más que estaban listos para ser distribuidos”, indicó.

“Por el balón de oxígeno están cobrando S/ 800 el metro cúbico. Están lucrando con las familias que buscan este insumo medicinal. Está saliendo unos S/ 180.000 en todo lo incautado. Las personas que han sido intervenidas serán procesadas por el delito contra la salud pública”, señaló.

Así también, el coronel mencionó que la PNP está verificando si los detenidos cuentan con antecedentes por el mismo delito. Por último, pidió a la ciudadanía que no adquieran productos en lugares no autorizados. “Se debe comprar este insumo en lugares que no sean clandestinos, ya que se desconoce de dónde extraen el producto, e incluso, puede ser oxígeno con menos de 93%”, finalizó.

Llega oxígeno desde Chile

Este 2 de marzo, las primeras 40 toneladas de oxígeno medicinal que llegaron desde Chile comenzaron a ser distribuidas en los hospitales que ya no contaban con el recurso. Es así que se entregó este elemento vital al Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) Lolo Fernández en Cañete, y a los hospitales Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales y Lanfranco La Hoz, en Lima.

Con esta medida, se espera reducir la demanda del oxígeno medicinal. Asimismo, durante este mes, provendrán nuevas donaciones e iniciativas privadas y públicas.