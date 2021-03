A la mayoría del país no le sorprendió el Vacunagate

A la mayoría de los peruanos no le sorprendió el llamado Vacunagate, la inmunización anticipada contra la COVID-19 de un grupo de privilegiados, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 19 al 23 de febrero últimos, traza el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional.

A mucho más de la mitad del país (un 58% en la encuesta) no le sorprendió el Vacunagate. En este grupo están quienes no tuvieron esta reacción ante lo sucedido porque consideran que en el Perú siempre pasan esas cosas (un 46%) y quienes tampoco se sorprendieron porque no confiaban en el gobierno de Martín Vizcarra (un 12%).

En cambio, cerca de un tercio del Perú (un 35%) no esperaba que algunos privilegiados se inmunicen antes que todos y sí tuvo sorpresa al enterarse.

Cerca de la mitad de los ciudadanos (un 52% en la encuesta) piensa que lo sucedido es un problema que afecta mucho al país. En cambio, dos quintas partes de la Perú (un 41%) cree que se exageró mucho porque solo eran vacunas de prueba.

Entre quienes piensan que lo sucedido con las vacunas es un problema, un 41% cree que se debió a la corrupción en el gobierno de Vizcarra y un 37% a que en el Perú siempre hay grupos privilegiados . Un 18% estima que ocurrió porque, ante el temor de la COVID-19, algunos aprovecharon la oportunidad.

En este grupo (quienes piensan que lo ocurrido es un problema), a un 41% le preocupa o molesta más que esas vacunas no se hayan usado para quienes más las necesitaban, a un 23% que incluso en una crisis sanitaria algunos aprovechen su posición, a un 4% que eso haya sucedido antes de que el Perú cerrara contrato con Sinopharm, y a otro 4% nada en particular.

Vizcarra

La recordación del gobierno de Vizcarra muestra que su grupo de adeptos aún es considerable pero que empezaría a menguar. Un 38% del país cree que su gestión fue buena o muy buena y un 32% piensa que no fue ni buena ni mala . Un 29% considera que fue mala o muy mala.

No obstante, un 48% evalúa el desempeño de Vizcarra desde que dejó de ser presidente como malo o muy malo. Es decir, cerca de la mitad del Perú tiene esa percepción negativa. Al contrario, un 30% del país califica esa actuación de Vizcarra luego de salir del Ejecutivo como algo ni bueno ni malo

Solo un 19% cree que ese desempeño tras dejar el poder es bueno o muy bueno. Es decir, cerca de una quinta parte de la población vería de modo positivo al Vizcarra de ahora.

Reflexiones

El sociólogo Francisco Merino, profesor de la Universidad Católica, destaca que hay “un diagnóstico de algo que no funciona”: “Un 41% señala que esas vacunas debieron usarse para quienes las necesitaban y un 23% que algunos aprovecharon su posición. Ambas respuestas se complementan, pues esas vacunas experimentales pudieron ser aplicadas a quienes sí lo necesitaban, lo que supone el aprovechamiento de unos en perjuicio de otros. El esquema de ‘primero los míos, luego los otros’ parece funcionar en el país”, dice.

“La demanda de fondo es por acceso a bienes y servicios públicos de calidad para todos y todas, distribuidos con criterios de equidad y atendiendo a los más vulnerables”, explica.

“El aumento de desaprobación sobre Vizcarra expresa un mensaje para los políticos: parte importante de ciudadanos y ciudadanas no está dispuesta a tolerar el aprovechamiento de la posición, el secretismo y la mentira”, añade el sociólogo.

La politóloga Paula Muñoz, investigadora de la Universidad del Pacífico, advierte la percepción de la “vigencia de la ‘vara’ como práctica social muy extendida” y que “hay mayor conciencia de que es un problema en sectores urbanos y medios altos que en los más pobres”. “Esto parece paradójico porque los más pobres son los más afectados, pero también tiene que ver cuánto se piensa el problema”, expresa.

“Los niveles de quienes consideran malo el gobierno de Vizcarra siguen siendo bajos para los estándares peruanos. Tiene un bolsón aún, pero sí se evidencia mayor claridad de que como candidato ahora hace mal desempeño”, anota.

El filósofo Gonzalo Gamio, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, anota que “un sector importante de ciudadanos constata la vigencia de una cultura del privilegio”.

“Esta idea es nefasta y choca contra la noción de que tendríamos que habitar una república de ciudadanos libres e iguales. Este es el lastre de una herencia colonial que lesiona nuestra democracia. Preocupa asimismo que un 41% considere que la reacción frente a este escándalo sea considerada ‘exagerada’. Esto abona la tesis de que una parte de la población ha ‘naturalizado’ esta cultura del privilegio ”, aduce.

Reacciones

Francisco Merino - Sociólogo, PUCP

“Esta puede ser la oportunidad para cuestionar privilegios y ejercicios arbitrarios que favorecen a quienes tienen poder, recursos y redes de ‘allegados’, particularmente si son funcionarios y servidores públicos”.

Paula Muñoz - Politóloga, UP

“Los niveles de quienes consideran malo el gobierno de Vizcarra siguen siendo bajos para los estándares peruanos. Sí se evidencia mayor claridad de que como candidato ahora hace mal desempeño”.

Gonzalo Gamio - Filósofo, UARM

“Es comprensible que la confianza en Vizcarra haya descendido: él dijo asumir un liderazgo en la lucha contra la corrupción; se ha constatado que no estuvo a la altura de esa importante causa”.

