SJL: ladrón roba a cantante folclórica tras rociarle spray en los ojos

Un delincuente asaltó y roció un líquido contra el rostro de una cantante folclórica en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió el último viernes en la cuadra 17 de la avenida Santa Rosa.

Según contó Luzmila López (26), el sujeto la atacó cuando se dirigía a realizar una transferencia bancaria en la botica de la calle. Dicho dinero iba a servir para pagar parte de su nuevo vestuario.

“Llego a la esquina y un sujeto me echa el spray. Lo primero que pienso es que había perdido la vista, qué va a ser de mí. Me dice ‘dame todo lo que tienes’. Ahí, me arrancha el teléfono y el monedero cae al piso”, narra la denunciante a RTV.

Producto del ataque, su visión quedó parcialmente dañada por varias horas . “Te entra ese gas por la garganta, por la nariz, te ahogas, no puedes respirar”, detalla.

Ella tuvo que esperar varias horas para acercarse a la comisaría de La Huayrona y calmar la irritación en sus ojos, cuello y rostro. La agraviada sospecha que el delincuente no actuó solo, pues según consta en el video, un segundo varón habría dado aviso que se acercaba con el dinero.

La denuncia fue realizada en la comisaría del sector, pero la víctima asevera que en una primera instancia, un agente cuestionó el motivo.

“Cuando llego, (el agente) me dice ‘espérate un rato’. Estaba con ropa de civil. Cuando me empieza a hacer la entrevista, me dice ‘¿Piensas que por un celular te van a hacer caso?, ¿por un celular vamos a salir? Pese a que tenía la evidencia, la autoridad está en favor de la delincuencia, es lo que me indigna”, lamentó.