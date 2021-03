Sagasti sobre Ana Estrada: “La libertad humana es una de las cosas más preciadas”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció luego que el pasado 25 de febrero el Poder Judicial fallara a favor de Ana Estrada y su pedido de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

“Hay convicciones religiosas de por medio, yo no soy una persona religiosa, soy un respetuoso de todas las confesiones de fe, pero creo que ninguna confesión de fe, tendría el derecho de imponerle a otras personas su punto de vista particular. Creo que la libertad humana es una de las cosas más preciadas y la libertad tiene sus límites, los que establece la ley ”, dijo Sagasti a Cuarto Poder.

Asimismo, señaló que si las estancias correspondientes, determinan aceptar una decisión en particular, debería acatarse, ya que es una decisión “muy personal”.

“El que se pueda hacer algo, no quiere decir que se vaya a hacer, lo que ha obtenido Ana Estrada es una victoria acerca de una decisión, pero no sabemos si la tomará. Lo que se ha visto en muchos casos en el mundo es que la persona termina por no hacerlo. Yo creo que esta es una cosa muy íntima, muy personal ”, agregó.

Poder Judicial ordenó respetar decisión de Ana Estrada a una muerte digna

El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

Esta decisión se toma casi dos meses después de que se realizara una audiencia, donde la Defensoría del Pueblo (DP) defendió su posición a favor de que el Estado reconozca por primera vez el derecho a una muerte digna. En dicho auditorio también presentaron alegatos especialistas del Minsa y del Ministerio de Justicia.

Ana Estrada: acción de amparo

En febrero de 2020, Ana Estrada Ugarte, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo contra el Estado a fin de que se reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas.

La acción se dirigía contra el Ministerio de Salud, EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, se solicitaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años el delito de homicidio piadoso.

“Los efectos desplegados por dicha norma lesionan su derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas, a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y constituye, además, una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, señalaba el comunicado defensorial.