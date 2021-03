Reniec: largas colas tras reapertura de agencias

Una larga cola se ha registrado en los exteriores de la sede centrar del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicado en el Centro de Lima. Esta situación, que está generando incomodidad entre los usuarios, se lleva a cabo por la reapertura de todas las agencias tras el levantamiento de la cuarentena focalizada.

Desde las 7 a. m., decenas de personas llegaron a la oficina del Reniec ubicada en el jirón Cusco para realizar los trámites que quedaron pendientes por el confinamiento.

“Vengo a recoger el DNI de mi hijo. Estoy (aquí) desde las 10 de la mañana. Esta cola que he hecho se inició en Andahuaylas, para todos es igual. Mi hijo tiene varias consultas médicas y necesita el documento para cualquier hospital y posta”, dijo Gloria a La República

Además, madres con bebés en brazos denunciaron no tener un trato preferencial.

“Estoy desde las 8 a. m., vengo por recojo de DNI. Mire a mi bebé, ni siquiera nos dejan pasar por preferencial. En mi caso, soy extranjera, la página de Reniec no me carga y me entregaron un ticket en donde dice la fecha y la hora. Me dijeron 1 de marzo, turno mañana y ya van a ser las 2 p. m.”, expresó una madre de familia.

Asimismo, en las afueras se pudo ver personas en silla de ruedas, quienes solo eran indicados por personal de seguridad del local para continuar formando la cola, mas no contaban con información brindada por un orientador.

Reniec reabre agencias en provincias de riesgo extremo por la COVID-19

Tras el levantamiento de la cuarentena focalizada anunciado por el Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso reabrir el total de sus agencias, así como el retorno a la entrega y/o recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo el sistema de citas, a nivel nacional.

A través de un comunicado, la entidad precisó que medida que se hará efectiva desde el 1 de marzo de 2021, y permitirá restablecer la atención en todas las oficinas con horarios establecidos en uno y dos turnos, y con un aforo del 30%, según los protocolos de bioseguridad.

Para cualquier trámite del DNI, antes de sacar la cita, el ciudadano primero deberá pagar el derecho del mismo en pagalo.pe o en un agente o agencia del Banco de La Nación. Ya con el pago realizado, podrá sacar su cita en la página web del Reniec.