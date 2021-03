Más de 4.300 personas fueron intervenidas en fiestas durante cuarentena

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en todo el país a más de 4.300 personas por asistir a las llamadas fiestas COVID durante todo febrero, informó el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, en conferencia de prensa.

La cifra es alta pese a que, el mes anterior, varias regiones y provincias tuvieron que acatar el confinamiento debido al aumento de casos y muertes por coronavirus. En Lima, tanto en el área metropolitana como en provincias, se intervino a 409 infractores en reuniones sociales .

El titular de Produce indicó que las regiones con más personas intervenidas fueron Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Lima.

El funcionario destacó que la mayoría de fiestas fueron desbaratadas gracias al aviso de los vecinos, por lo que resaltó la importancia de la ‘fiscalización ciudadana’.

Asimismo, señaló que la PNP impuso multas a los habitantes por cometer diversas infracciones, como circular sin los pases laborales, manejar vehículos particulares sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio y no usar mascarilla.

Finalmente, Chicoma instó a las personas a no bajar la guardia y no infringir las medidas vigentes, ya que, agregó, la irresponsabilidad de uno puede terminar por afectar al colectivo, especialmente ahora que la cuarentena ya no tiene vigencia y se han flexibilizado algunas restricciones.