COVID-19: ¿en qué casos debes hacerte la prueba de antígeno?

Las pruebas antigénicas o también llamadas rápidas forman parte de los métodos de análisis clínico que se usa a nivel mundial para detectar casos positivos de la COVID-19. En el Perú se emplea, para descartes de coronavirus, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020.

El Gobierno peruano, tras levantar la cuarentena desde el 28 de febrero de 2021 en las zonas de riesgo muy alto, dio nuevas medias para afrontar la segunda ola de la crisis sanitaria que rigen desde este lunes 1 de marzo hasta el próximo 14. En dicha normativa están las que se deben exigir para los viajes interprovinciales y aéreos. A continuación te detallamos todo lo que debes conocer sobre los test antigénicos.

¿Qué es la prueba de antígenos?

Las pruebas de antígenos pertenecen a las que tienen capacidad de detectar al virus en estado activo. En eso se parecen a las pruebas moleculares, pero no son iguales.

Según la Organización Panamericana para la Salud (OPS), estas detectan una parte de la cápsula del virus , con lo cual se demuestra que está presente en el organismo. Es una prueba directa utilizando normalmente muestras obtenidas con hisopos nasofaríngeos o a través de la sangre. Son recomendables en personas que tienen síntomas de infección respiratoria aguda superior , porque si sale positiva significa con certeza que tiene el coronavirus.

¿Quiénes pueden hacerse los test rápidos de antígenos?

Estas pruebas deben realizarse las personas que ya tengan los síntomas del virus. Según el epidemiólogo César Ugarte, en diálogo con La República, “no se encuentra evidencia alguna en las pruebas que hemos realizado con la antigénica usada en personas sin síntomas y que salga positivo, la probabilidad es muy baja”.

Asimismo, para el caso de los niños, la American Academy of Pediatrics exhorta a los padres a hablar con el médico de sus menores sobre los test. Los pediatras pueden ayudar a determinar cuándo es buena idea hacerlo. Por lo general, los niños y adolescentes que tienen síntomas del coronavirus deben hacerse la prueba sin retardo para determinar si tienen la infección activa.

¿En cuánto tiempo se tienen los resultados?

Tras la aplicación de estas pruebas los resultados son entregados en unos 20 o 30 minutos. Es importante señalar que debe hacerse el test en los primeros días de contagio. Además, la persona debe tener cualquiera de los síntomas de la enfermedad.

Diferencia entre prueba antigénica y molecular

La pruebas rápidas o antigénicas detectan el virus mientras continúa en el cuerpo , cuestan menos, se usan para el diagnóstico, pero también deben ser aplicadas en los primeros días de la enfermedad. Por ello son empleadas en los centros médicos en pacientes que ya presentan indicios de tener la virulencia.

En cambio, las pruebas moleculares, entre ellas las de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), permiten detectar el material genético (ARN) del virus , por ejemplo, el SARS-CoV-2, con el fin de determinar si en ese momento la persona está infectada, según la Organización Mundial de la Salud.

“Con una muestra de fluido se recolecta con un exudado nasal o de garganta, o quizás salives en un tubo para producir una muestra de saliva. Los resultados pueden estar listos en unos días si se envían a un laboratorio externo o quizás más tiempo en lugares donde haya demoras en el procesamiento de los análisis. La prueba RCP es muy exacta cuando la realiza de manera adecuada un profesional de atención médica”, menciona la clínica estadounidense Mayo.

Prueba de antígenos para viajar

Pese a estar incluidas en el paquete de medidas para los viajes, no se recomiendan las pruebas antigénicas o rápidas debido a que estas solo actúan cuando hay presencia de síntomas en el cuerpo. Es decir, los asintomáticos daría negativo a este análisis aún teniendo la enfermedad.

“Las antigénicas son muy buenas con una condición muy importante: tengo que tener síntomas; Si no tengo síntomas, no sirve de nada. Entonces, si la vamos a usar para un viaje o para el trabajo, no se recomienda , ya que sin los síntomas no tenemos información. Por eso, se usa en los centros de salud para las personas que ya tengan los síntomas y poder lograr el descarte”, aclara César Ugarte.

