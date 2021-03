Desde hoy ya no habrá cuarentena, pero sí toque de queda

Las multas por no utilizar mascarilla, no guardar el distanciamiento social, no respetar el toque de queda o la inmovilización social en las regiones de alerta máximas seguirán vigentes. Foto: La República

A partir de este lunes 1 de marzo se podrán realizar más actividades. La inmovilización social nocturna regirá desde las 9 p. m..