La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura informó que más de S/ 70 millones se perdieron entre los meses de enero y febrero ante el cierre de playas, que ordenó el Gobierno central para evitar la propagación de la COVID-19 en todo el país.

El titular del Dircetur, José Miguel Alzamora Villaorduña, detalló que las pérdidas económicas afectaron principalmente a los servicios hotelería y restaurantes. Indicó que las medidas restrictivas en los meses de mayor de liquidez (Enero y febrero) provocaron pérdidas económicas imposibles de recuperar.

“Lo que se calculó en pérdidas con las diversas agencias y asociaciones dedicadas al turismo fue algo más de S/ 70 millones. Esto es dinero que ya no se recupera, es un dinero que se perdió lamentablemente. Lo que se está buscando ahora es que estos negocios de alguna forma tengan una reactivación económica”, expresó.

El funcionario indicó que, tras la apertura de playas del 1 al 14 de marzo de 2021, los negocios del sector podrán iniciar su proceso de reactivación, en la zona norte del país principalmente. No obstante, indicó que todos los operadores turísticos deberán adoptar las medidas de bioseguridad para que no haya resultados negativos, y que el sector del turismo no vuelva a ser afectado.

“Tenemos 14 días de prueba y debemos demostrar que estamos a la altura de esta apertura, aunque aún nos encontramos en un momento de crisis, podemos hacer un buen desempeño en esto. La apertura es un respiro para todos, los que trabajan de esto”, refirió.