Panamericana Sur: ciclista falleció tras ser atropellado por un auto

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por un auto particular en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur. Los deudos aseguran que un policía estaría implicado.

El accidente ocurrió cuando el padre de familia José Manuel Palo Soto manejaba su bicicleta y no se dio cuenta de la presencia del auto, según contó una testigo a América Noticias.

Tras enterarse del suceso, los familiares acudieron a la comisaría de Chilca porque dicha dependencia asumió las investigaciones del caso. Al llegar, encontraron en los exteriores a la unidad que ocasionó el atropello cubierta con fundas.

“Cuando yo llegué a la Panamericana Sur, me dijeron que el carro ya estaba en la comisaría, yo he llegado y estaba tapado”, contó Cinthya Riega, la esposa del fallecido.

Además, denunció que no le brindaron información necesaria pese a que era cónyuge de la víctima . “No me han dado ni siquiera la placa, han tapado el carro y ni siquiera han querido que me acerque. Al fiscal le dije que quería ver el cuerpo de mi esposo, pero me dijo ‘no, porque es pandemia”’, añadió la mujer.

Los deudos insistieron en acusar a un miembro de la PNP como responsable de los hechos. “El día ayer ha sido atropellado por el mayor de la comisaría del distrito de Mala, el mayor Nils Pelaez”, dijo la abogada de la familia al citado medio.

Las investigaciones están a cargo de la comisaría de Chilca, pero no confirmaron ni desmintieron la versión de la parte agraviada.