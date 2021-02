Jiries Jamis se pronuncia sobre muerte de alcalde de Punta Negra

Jiries Jamis Sumar, presidente de la Mancomunidad de Balnearios del sur se pronunció tras el fallecimiento del alcalde del distrito de Punta Negra, Claudio Marcatoma Ccahuana, quien el viernes 26 de febrero falleció por la COVID-19.

“Nuestro más profundo pesar, nuestra reflexión sobre el fallecimiento de un alcalde que estuvo en la primera línea, viendo cómo apoyar y asistir a sus vecinos. Irónicamente, él fallece de la enfermedad que trataba de combatir junto a su población. Creo que es un símbolo de lo que es preocuparse y dar su vida por los demás”, sostuvo el burgomaestre a La República.

El deceso ocurrió días después de que Jamis, quien también es alcalde de Santa María del Mar, hiciera un llamado para que se instale una planta de oxígeno en la zona.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, y como mancomunidad vamos a darles todas las facilidades a las empresas privadas para que puedan implementar policlínicos, plantas de oxígeno o cualquier actividad derivada a la atención de la COVID”.

Cabe recordar que, Luis Chauca, alcalde de Pucusana también falleció el año pasado a causa del mismo mal. Por tal motivo, como gremio han ejecutado un plan para combatir al coronavirus. Además, le hizo una recomendación al Ejecutivo.

“Hemos conseguido con nuestros medios, pruebas rápidas, las cuales no son las ideales, pero nos han permitido detectar casos asintomáticos, para proceder a aislarlos con el apoyo de las municipalidades. Es importante que lo que no pueda hacer el Estado se lo deje al sector privado. Si no estamos en la capacidad de implementar plantas de oxígeno o de satisfacer con vacunas a la población, con mayor razón. Una vacuna del privado, va a liberar una vacuna del Estado”, añadió.

Finalmente, instó a la población en general a respetar las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno, las cuales empezarán a regir desde el próximo lunes 1 de marzo.

“Vamos hacer que las normas se cumplan, nos gusten o no nos gusten. Sin embargo, creo que las medidas tienen que ajustarse a las realidades”, finalizó.

Alrededor de las 10 p. m. del viernes 26 de febrero, el burgomaestre del distrito de Punta Negra, Claudio Marcatoma Ccahuana falleció por COVID-19.

Marcatoma permanecía internado en el Hospital Villa El Salvador desde el 15 de febrero por complicaciones tras haber sido infectado con el virus. Él había asumido la alcaldía el año anterior luego de que su antecesor, José Delgado Heredia, fuese acusado de liderar una banda criminal dedicada al tráfico de terrenos.