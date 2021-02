Estafadores se llevaron 53 balones de oxígeno valorizados en S/ 100.000

Una pareja de empresarios denunció que fue estafada por delincuentes para llevarse alrededor de 53 balones de oxígeno que iban a ser recargados. El hecho ocurrió en el distrito de Mi Perú, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según contaron los emprendedores, los sujetos se hicieron pasar por la empresa Oxígeno y derivados S R LTDA para ganarse su confianza y poder llevarse los tanques. Luego de varios días de no recibir ninguna respuesta, ellos creen que se trataría de una estafa.

“Dentro del plazo de la entrega pasaron un millón de cosas. Se puede decir que son excusas tras excusas para que no lleguen los balones y todo sea una estafa, un engaño”, mencionó uno de los negociantes en diálogo con América TV.

Desesperados por no tener noticias, la pareja acudió hasta la Comisaría de Mi Perú para interponer una denuncia contra los presuntos estafadores. No obstante, no fueron atendidos y tuvieron que iniciar las investigaciones por su propia cuenta.

“Nosotros en este momento estamos en un tiempo de desesperación. La estamos haciendo de detectives, estamos movilizándonos de un lugar a otro”, expresaron.

Finalmente, aseguran temer, ya que vienen recibiendo amenazas de muerte por parte de los dueños de los objetos robados. Los agraviados les han dado un plazo de 7 días para devolver los 53 balones de oxígeno, los cuales estarían valorizados en S/ 100.000.

“Estamos preocupados por esta situación, porque es un compromiso bien grande. Estamos siendo amenazados, con armas. Están pidiendo que por favor les devolvamos los balones. La familia corre peligro”, mencionó uno de los dueños, quien hace un llamado a las autoridades y pide que recuperen los tanques.