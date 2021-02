A partir del 1 de marzo ya no habrá cuarentena, pero sí toque de queda e inmovilización los domingos. En ese sentido, el Gobierno ha establecido el reinicio de diferentes actividades con el aforo reducido, mientras que otras no funcionarán por el momento.

A fin de resolver las dudas relacionadas a esta disposición, a continuación respondemos qué actividades se pueden realizar en las diferentes regiones del Perú, de acuerdo al nivel de riesgo en el que se encuentren.

¿Qué regiones y provincias están en alerta extremo?

Áncash: Huaraz

Huaraz Ayacucho: Huamanga

Huamanga Cusco: Canchis

Canchis Huancavelica: Huancavelica y Callacaja

Huancavelica y Callacaja Junín: Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satito y Chupaca

Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satito y Chupaca Huánuco: Huánuco

Huánuco Ica: Ica y Chincha

Ica y Chincha Lima: Lima Metropolitana, Callao, Huaura, Huarochirí, Barranca, Huaral

Lima Metropolitana, Callao, Huaura, Huarochirí, Barranca, Huaral Loreto: Maynas

Maynas Moquegua: Ilo

Ilo Pasco: Oxapampa

Oxapampa Puno: Puno

Puno Tacna: Tacna.

¿Qué regiones y provincias están en alerta muy alta?

En las siguientes ciudades y regiones habrá toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana y prohibición de tránsito de vehículos particulares los domingos (desplazamientos peatonales sí están permitidos).

Loreto: Todo el departamento menos Maynas

Todo el departamento menos Maynas Amazonas: Todo

Todo Áncash: Todo el departamento menos Huaraz

Todo el departamento menos Huaraz Apurímac: Todo

Todo Arequipa: Todo

Todo Ayacucho: Todo el departamento, menos la provincia de Huamanga

Todo el departamento, menos la provincia de Huamanga Cusco: Todo el departamento menos Canchis

Todo el departamento menos Canchis Huancavelica: Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes, Acobamba y Churcampa

Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes, Acobamba y Churcampa Huánuco: Todo el departamento menos Huánuco

Todo el departamento menos Huánuco Ica: Nazca, Palpa y Pisco

Nazca, Palpa y Pisco Puno: Todo el departamento, a excepción de la provincia de Puno

Todo el departamento, a excepción de la provincia de Puno Tacna: Tarata, Jorge Basadre y Candarave

Tarata, Jorge Basadre y Candarave Lima provincias: Cajatambo, Canta, Cañete, Oyón y Yauyos.

¿En qué regiones hay toque de queda y a qué hora inicia?

La inmovilización social obligatoria permanecerá desde el 1 hasta el 14 de marzo de 2021; sin embargo, el horario de esta dependerá del nivel de alerta por departamento:

Nivel de alerta alto : desde las 10 p. m. hasta las 4 a. m. (Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ucayali y Madre de Dios).

: desde las 10 p. m. hasta las 4 a. m. (Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ucayali y Madre de Dios). Nivel de alerta muy alto : desde las 9 p. m. hasta las 4 a. m. (Loreto, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno, Tacna, Lima provincias).

: desde las 9 p. m. hasta las 4 a. m. (Loreto, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno, Tacna, Lima provincias). Nivel de alerta extremo: desde las 9 p. m. hasta las 4 a. m. (Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna). En tanto, los domingos, todo el día.

¿Restaurantes atenderán de forma presencial?

En el caso de las regiones que pertenecen al nivel extremo, los restaurantes y negocios atenderán al público al interior de sus locales en un 30%. Además contarán con el servicio de delivery de lunes a domingo de 4 a. m. hasta las 11 p. m.

En tanto, los departamentos que integran el grupo muy alto tendrán un aforo del 30% si es dentro del local y en áreas libres hasta un 40%.

Finalmente, los restaurantes ubicados en nivel alto solo recibirán al 50% de su público en zonas internas y 60% al aire libre.

¿Las tiendas por departamento funcionarán de manera presencial?

Nivel de alerta alto : sí, pero con un máximo de 40% de aforo

: sí, pero con un máximo de 40% de aforo Nivel de alerta muy alto : sí, pero con un máximo de 30% de aforo

: sí, pero con un máximo de 30% de aforo Nivel de alerta extremo: sí, pero con un máximo de 20% de aforo.

¿Cuáles son los aforos en supermercados? ¿Atenderán los domingos?

En el caso de aquellas ubicadas en el nivel extremo (Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna), los supermercados o centros de abasto funcionarán con un máximo de 40% de aforo. Asimismo, los domingos no funcionarán.

En tanto, las de nivel muy alto (Loreto, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno, Tacna, Lima provincias) tendrán un 50% de aforo; mientras las de nivel alto (Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) funcionarán con el 60% de aforo permitido.

¿En qué casos se puede circular los domingos?

Aquellos trabajadores que pertenecen a los servicios públicos esenciales, como abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, hidrocarburos, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y telecomunicaciones, entre otros, podrán circular los domingos. No obstante, deberán usar un permiso de circulación.

¿Podré salir con mi bicicleta los domingos?

El ministro de Producción, José Luis Chicoma, mencionó que los ciudadanos no podrán transitar ni salir en sus bicicletas para pasear. “Ya no se dará el paseo de una hora como fue en febrero. Ese es un cambio respecto a lo que teníamos anteriormente. Tampoco se podrá salir a correr o a montar bicicleta”, manifestó en Latina. No obstante, enfatizó en que los trabajadores de actividades esenciales sí podrán circular con el permiso laboral.

¿Puedo pasear a mi mascota los domingos?

El ministro de Producción, José Luis Chicoma, recalcó que sí sería posible sacar a pasear a las mascotas los domingos, pero en lugares muy cercanos a la vivienda del propietario y de manera rápida.

¿Habrá viajes interprovinciales?

Nivel de alerta extremo

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en los viajes mayores a cinco horas que partan de provincias en nivel de alerta extremo, el aforo será del 100% y los pasajeros deberán presentar una prueba molecular o antígeno con resultado negativo para COVID-19, obtenido como máximo 72 horas antes de embarcar.

En los viajes de hasta cinco horas, no se requerirá la prueba molecular o antígeno. Sin embargo, en este caso, el aforo será del 50%, utilizando únicamente los asientos contiguos a las ventanas.

Nivel de alerta muy alto

En los viajes mayores a cinco horas que partan de provincias en nivel de alerta muy alto, el aforo será del 50%; mientras que en los viajes de hasta cinco horas será del 100%. Een ambos casos los pasajeros no necesitan presentar la prueba molecular o antígena.

¿Se podrá participar de misas presenciales?

Las personas que residan en las regiones consideradas en los niveles muy alta y extrema; no podrán asistir a los templos y lugares de culto. Así lo indica el Decreto Supremo 008-2021-PCM, publicado en El Peruano.

En cuanto a los departamentos que pertenecen al grupo de nivel alto de alerta sanitaria (Piura, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) tendrán un aforo del 30% en iglesias y lugares de culto.

¿Se puede acudir a las playas?

Desde el 1 hasta el 14 de marzo, la población que reside en regiones de riesgo alto podrán hacer uso de las playas , según confirmó la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

Como no hay regiones en riesgo moderado, solo quedan siete departamentos que se hallan clasificados en riesgo alto y estos son: Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad. De estos, solo los tres últimos tienen litoral y, por lo tanto, acceso a playas.

¿Las multas ya establecidas seguirán vigentes?

Las multas por no utilizar mascarilla, no guardar el distanciamiento social, no respetar el toque de queda o la inmovilización social en las regiones de alerta máximas seguirán vigentes.