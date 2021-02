Chorrillos: delincuentes asaltan a padre e hijo en la puerta de condominio

Dos hombres fueron víctimas de un robo en la cuadra 1 de la avenida Faisanes, en el distrito de Chorrillos. Delincuentes en motocicleta los sorprendieron y se llevaron sus pertenencias.

El atraco ocurrió poco antes de las 9.00 p. m. del viernes 26 de febrero cuando los agraviados se encontraban junto a sus mascotas mientras esperaban un pedido que habían hecho por delivery.

Las cámaras de seguridad registraron el paso de una moto lineal a toda velocidad. Pocos segundos después, el mismo vehículo regresó, se subió a la vereda y el sujeto que iba en el asiento posterior se bajó y sacó un arma de fuego con el que apuntó a los agraviados .

Padre e hijo solo atinaron a retroceder y no se resistieron al verse amenazados. Ellos tuvieron que entregar sus celulares y tarjetas de crédito a los malhechores, quienes fugaron raudamente.

La esposa de uno de los agraviados aseguró en declaraciones a Canal N que cuando fueron a colocar la denuncia en la dependencia más cercana, no se la recibieron porque “no era de la jurisdicción” y los derivaron a la comisaría de Mateo Pumacahua. Por ese motivo, no pusieron la denuncia, pues dijeron no conocer dónde quedaba esta última.

Los vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurren robos en motocicleta, sino que al contrario, son constantes. “En toda esta avenida, que son ocho cuadras, están sucediendo una serie de asaltos de este tipo”, comentó un preocupado hombre.

Los lugareños solicitan a las autoridades que aumente el patrullaje para disuadir a los delincuentes. “Le pedimos al ministro del Interior y al alcalde Miyashiro que le den más seriedad a esta zona”, indicó otro residente.