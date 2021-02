Arequipa es una de las regiones del país más golpeadas con la pandemia. Pese a ello le falta liderazgo para enfrentarla.

Mañana culmina la cuarentena y no necesariamente por una mejora sanitaria. Sino por la presión para activar la economía. .

El alcalde Omar Candia personifica esas falencias. Días atrás, dipuso ampliar los horarios para el transporte urbano sobreponiéndose al toque de queda. Su finalidad, sostuvo, brindar movilidad a personas con trabajos esenciales, pero sin informar a la Policía. El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, le dio un jalón de orejas. “Mínimo debió coordinar con la Policía. Bastaba con hacer unas llamadas y no solo sacar un comunicado”, sostuvo.

Candia ha sido el principal enemigo de la inmovilización social que culmina mañana. Según él no baja la cifra de enfermos. Si la autoridad edil tiene esa perpeción, ¿cómo se puede pedirle a la gente que la acate? ( nota de editor)

Para Candia las cuarentenas perjudican la economía y debe ponerse énfasis en prevención y fortalecer la atención primaria. Sin embargo, la propagación de le enfermedad está muy relacionado al grado de la movilidad de la gente y está comprobado matemáticamente, puntualizó Yván Túpac, director de la Escuela de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo.

Abonó a las contradicciones la gestión regional de Elmer Cáceres Llica.

Antes de la cuarentena, el gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, solicitaba facultades al Gobierno para decretar una inmovilización en provincias y distritos. El ministro de Agricultura, Federico Tenorio, tomó nota de ello. Cuando se concretó la medida, su jefe, Cáceres Llica daba otro mensaje. “Arequipa no debe estar con más cuarentenas, la estamos controlando (…).Se debe repartir a todos ivermectina. Cada 20 días yo tomo”, fue su declaración del 24 de febrero.

" Esto nos está haciendo perder frente al COVID-19. El gobernador manda un mensaje que contradice a sus funcionarios, el alcalde se dispara por su lado”, opina el ex presidente del Comando COVID-19, Gustavo Rondón. Sostiene que la pandemia está acorralando a la región y se nota en los hospitales.

Comando diluido

Angel María Manrique indicó que en la última reunión del Comando COVID-19, miércoles 24 de febrero, invocó a todas las autoridades mayor coordinación. Sin embargo, en la cita solo asistieron no más de 15 personas entre ellos el alcalde Candia y representantes de la Policía y Fuerzas Armadas. Fue la última reunión que encabezó al frente del Comando, Percy Miranda, que ha decidido renunciar.

Víctor Zanabria, general PNP y jefe de la IX Macro Región Policial, fue designado en su puesto. Luego de la decisión viajó a Caylloma para funciones propias de su cargo como la verificación e comisarías de la zona. Sobre lo que hará es un misterio. ¿Es Zanabria el indicado? “Necesitamos un mariscal de campo, un líder que articule todo”, asegura Rondón. Sin embargo el geriatra puntualiza que el oficial debe contar con un brazo sanitario, porque esta “guerra sigue estando en el campo de la salud”, sostuvo.

Parece que llegamos a una pequeña meseta

El comportamiento de la pandemia en este momento es impredecible, sostiene Yván Túpac, director de la Escuela de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo. Cuando el Gobierno decretó la cuarentena estricta en 4 provincias, los casos y muertes COVID-19 de Arequipa “estaban en subida”. En esta última semana, sostiene, se ha estabilizado el número de hospitalizaciones, mientras que las camas de Unidad de Cuidados Intensivos siguen llenas. “Parece una pequeña meseta pero no podemos asegurarlo. Es como un carro a toda velocidad y aguantando sin saber qué es lo que se viene”, sostiene.

Mañana se levanta la inmovilización y Túpac señala que los efectos de la cuarentena aún no se pueden evaluar. “Se ha notado un bajón en la movilidad, pero lo que sí es cierto es que la cuarentena no ha sido cumplida al 100%. Su impacto no va a ser el que esperábamos”, sostuvo.