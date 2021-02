Sunedu deniega licenciamiento a Uladech tras suspender fusión con UCT

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria denegó la licencia institucional a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), debido a que no cumplió con seis de las condiciones básicas de calidad. Si bien en el 2019 esta institución no había obtenido la validez en Sunedu, luego anunciaría su fusión con la Universidad Católica de Trujillo (UCT) que le permitió una nueva evaluación.

En esa línea, durante el 2020, la Uladech informó que revocaría los acuerdos relativos a fusión con dicha casa de estudios; la Sunedu verificó que este procedimiento ya se encontraba registrado en la Sunarp. Por ello, se dio concluido con el licenciamiento aprobado para ambas casas de estudios fusionadas.

La Uladech decidió aplicar una medida cautelar que terminó por suspender la fusión con la UCT. Ante esto, la Superintendencia procedió a evaluar nuevamente a la casa de estudios para determinar si otorgaban la licencia institucional sin la fusión.

Entre los principales incumplimientos está que aún evidencian falta de planificación institucional, correspondencia en objetivos, actividades, indicadores y metas; no cuenta con servicio de agua potable en nueve de 13 locales; no tiene equipos, laboratorios y taller para garantizar el desarrollo de actividades asociadas a la ingeniería y ciencias de salud; no existe una política de investigación o procedimientos de financiamiento para proyectos; entre otros.

Por otro lado, la Sunedu resaltó que los grados y títulos antes de la denegatoria o los que se emitirán a los 24 meses posteriores de la fecha de cese serán válidos y podrán ser registrados ante la institución. Asimismo, los egresados de universidades con licencia denegada, podrán obtener el grado académico en otra casa de estudios, de acuerdo con los requisitos que cada universidad receptora establezca.