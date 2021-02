Minedu: Es imperioso el retorno gradual a las clases presenciales

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, insistió en Cajamarca que es necesario volver gradualmente a las aulas, pues aunque la educación virtual es una alternativa, las condiciones estructurales del país hacen que ella sea difícil de implementar, pese a las iniciativas del Gobierno central, gobiernos regionales y locales para ampliar la conectividad.

“Es imperioso volver poco a poco a las clases para poder cerrar brechas de desigualdad y luchar contra la inequidad, y la decisión sobre el retorno seguro, gradual, flexible y voluntario, si los indicadores epidemiológicos lo permiten, debe ser una decisión compartida”, afirmó al instalar el comité intersectorial para el Buen Retorno al Año Escolar 2021 (BRAE), que se encargará de monitorear los valores epidemiológicos para evaluar la posibilidad de retornar a las clases presenciales.

Contra la desigualdad

Cuenca también dijo que no es posible hablar de calidad educativa con desigualdades o con estudiantes que no tienen las mismas oportunidades . “Volver a clases también es un compromiso por la equidad y una lucha frontal contra las desigualdades”, anotó.

Luego de señalar que Cajamarca estaba marcando la pauta a las otras regiones con la formación del primer comité BRAE 2021, el titular de Educación indicó que en un año muy complejo a causa de la pandemia la única forma de enfrentar los grandes problemas del país es haciéndolo de un modo intergubernamental e intersectorial.

Esta semana, las bases del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (Sutep) de Piura, La Libertad y Cajamarca, señalaron que no retornarían a las clases presenciales si antes no eran inmunizados contra el Covid-19. Señalaron además que no hay condiciones de bioseguridad para el retorno a las aulas.

El miércoles, Cajamarca no registró ningún fallecido por coronavirus luego de más de 2 meses de diarios decesos por esta enfermedad.