Joven pide cama UCI para su madre que lleva más de 15 días en espera

A través de redes sociales, la joven Leny Vilca busca una cama UCI para su madre identificada como Berta Tinoco Torre (59), quien ingresó a la Villa Panamericana el último 9 de febrero tras presentar síntomas del coronavirus. De acuerdo con declaraciones de la fémina en La República, su progenitora está con una saturación de 82 y tiene un cuadro de neumonía.

Vilca mencionó que su madre presentó los primeros signos de la enfermedad el día 3 de febrero cuando sus abuelos recibieron el diagnóstico de su prueba molecular. “Mi mamá empezó a presentar fiebre, pero nosotros decidimos tratarla con algunos medicamentos. Pero, a los días, sus síntomas se acentúan. Así como decidí llevarla a la Villa Panamericana de frente, ya que las líneas a las que consulte no me daban más alternativas salvo algunas recetas médicas. Luego, me la reciben y la derivan a los edificios”, indicó.

Asimismo, la joven comentó que su madre entró con 93 de saturación, pero, a los pocos días, la trasladaron a la Sala de Observación, donde los pacientes requieren 15 litros de oxígeno por día. “Mi madre la llevaron el día 11 a carpa y, desde ese día, ella está ahí. Ella ahora se encuentra con una máscara donde recibe este insumo. No puede recibir más porque es lo máximo que pueden dar, pero mi madre necesita más. Los médicos me dicen que es necesario una cama UCI. Ella está en lista, pero hasta ahora nada”, mencionó.

La fémina manifestó que desconoce cómo se prioriza a un paciente, pero ya van muchos días que su mamá no accede a una cama. “Algunos me han dicho que el traslado es dependiendo del jefe de guardia. Al día, 1 o 2 pacientes salen, pero al parecer priorizan a los más jóvenes”, sostuvo.

“Mi mamá no ha bajado del tope desde que ingresó. Pero, en estos últimos días, su situación ha ido peor. Bajó de 86 a 84. Recién en la noche, bajó a 83. Ella no puede comer porque siento mucha presión en su pecho cuando se retira la máscara de oxígeno”, agregó.

Pedido de cama UCI. Foto: Twitter

Ante la nula respuesta de las autoridades del nosocomio, Vilca publicó su caso en redes sociales y recibió una respuesta de EsSalud. No obstante, indicó que no le responden con celeridad, pese a que su mamá presenta un cuadro grave de la COVID-19.

“Han pasado dos horas, EsSalud me contactó tras publicar mi denuncia a eso de las 11 y me señalan que están mandando datos, pero ahí queda. Ante ello, vuelvo a postear su respuesta en mi Twitter. Recién ahí, me pide el nombre de mi mamá y el DNI. O sea, supuestamente han estado enviando la información sin conocer a que paciente se refería”, dijo.

“No me han vuelto a responder. Esto es un tema delicado, en unas horas, mi mamá puede bajar más su saturación. Necesito ayuda urgente para que sea trasladada. Ahora estoy esperando que me confirmen una cama para que mi mamá sea llevada. Voy varios días así. Quiero que mi mamá pueda seguir”, expresó. La joven pide celeridad en el proceso para que su progenitora siga con vida.

Respuesta de EsSalud. Foto: Twitter

La República intentó comunicarse con EsSalud; sin embargo, no ha contestado las llamadas.