Joven pide cama UCI para su madre hospitalizada por coronavirus

Un joven identificado como Víctor Gonzales Altamirano pidió con urgencia una cama UCI para su madre infectada con el nuevo coronavirus, quien permanece hospitalizada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. De acuerdo al informe de América, decenas de ciudadanos se encuentran acampando en los exteriores del nosocomio a la espera de noticias de sus familiares.

“Mi mamá está hospitalizada hace una semana acá. Desde que llegó le dijeron que requería una cama UCI, estamos a la espera aquí desde esa fecha. Los médicos se comunican una sola vez al día para indicarnos si se necesita pañales, oxígeno o algo”, dijo.

Asimismo, mencionó que toda su familia se contagió de la COVID-19. Por ello, su pareja y él son los únicos que están velando por todos, lo que ocasionó la pérdida de su trabajo. “Mi papá, mi hermana, mi abuelo, mis tías, todos los que viven en mi casa están infectados. Este último mes no me he hecho la prueba, pero el año pasado ya he salido positivo. Yo soy chofer y desde diciembre no estoy trabajando”, sostuvo.

El joven detalló que su progenitora estuvo en su casa por un período; sin embargo, su estado de salud no mejoró, por lo que decidieron hospitalizarla de urgencia. “Mi madre es Julia Victoria Altamirano. Ella está en Emergencias y nos han dicho que tenemos que esperar (...). Acá todas las personas que acampamos estamos a la espera que nos notifiquen si necesitan algo”, indicó.

Otra mujer mencionó que el establecimiento no le ha dado información sobre su padre internado. “No nos dan información, solo nos dicen que es de pronóstico reservado. Yo he tenido que vender hasta mi televisor para poder conseguir el oxígeno que me pidieron”, aseveró. Hasta la fecha, la pandemia deja un total de 1 316 363 infectados y 46.094 personas fallecidas.