Geresa: Será difícil controlar que todos respeten las normas sanitarias

La jefa de la Oficina de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, Ana Burga Vega, afirmó que la luz verde dada por el Gobierno central para acudir a las playas exige gran responsabilidad de los ciudadanos para evitar más contagios por coronavirus, pues un aumento de los casos positivos podría hacer regresar a la región al nivel de riesgo muy alto o extremadamente alto.

“Me parece muy difícil controlar que el cien por ciento de las personas respeten las normas de bioseguridad, pero debemos de entender que no tenemos otra alternativa hasta que esta pandemia esté controlada. Por supuesto que, ante la no observancia de los protocolos anticovid, se darían más contagios en las playas, y eso es lo que no queremos”, enfatizó a La República Burga Vega.

La epidemióloga reiteró que la garantía para no contagiarse de la COVID-19 en las playas va a depender de la conciencia que cada ciudadano tenga en el cuidado de su familia, porque las personas que acuden a las playas, generalmente lo hacen con parientes y amigos.

“Sin embargo, los municipios en coordinación con la Policía deben tener a su cargo la vigilancia de que se cumplan los protocolos, principalmente la separación de dos metros entre cada persona, y que no se permita ingresar con alimentos, solamente agua para beber, pues si se lleva alimentos, la persona se tendrá que sacar la mascarilla para ingerirlos, y eso puede llevar a infectar a terceros”, acotó Ana Burga.