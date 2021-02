En Puno piden claridad sobre venta de mina de litio y uranio

Los 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza y los aproximadamente 124 millones de libras de uranio, hallados en la provincia de Carabaya (Puno), aún no tienen autorización de explotación, pero la concesión tiene nuevo propietario.

La empresa Plateau Energy tenía la titularidad. En el Perú lo representaba Macusani Yellowcake. La firma matriz informó de un acuerdo con su connacional canadiense Lithium Americas (American Lithium) para vender este activos. La transacción se oficializaría en mayo.

Rodrigo Lauracio Apaza del área legal de la Red Muqui, explicó que cualquier persona natural o jurídica tiene potestad de transferir sus derechos o acciones a quien vea por conveniente.

Sin embargo, dirigentes de algunos gremios de Puno pidieron que el gobierno se pronuncie con relación a esta venta. Feliz Suasaca, del comité de lucha de la cuenca del Coata, consideró que el gobierno Francisco Sagasti, no puede soslayar esta transacción que implica a recursos naturales y estratégicos. Nemio Jallo, de la unión de comunidades aimaras, indicó que estos acuerdos económicos no son transparentes y deben explicarse mejor.Rodrigo Lauracio Apaza del área legal de la Red Muqui, explicó que cualquier persona natural o jurídica tiene la potestad de transferir sus derechos o acciones a quien vea por conveniente. Empero, vale preguntarse si la transacción se ajusta al interés peruano. Recordó que el litio en Chile es un recurso estratégico que genera tecnología y desarrollo en distintos campos. Lo mismo sucede en Bolivia.

“El debate en la región Puno y en el país, solo está enfocado a partir de lo económico. Es decir, cuánto habrá de canon. En Bolivia y Chile han sido declarados minerales de interés nacional “, dijo, Lauracio.

Las áreas geográficas en la provincia de Carabaya, donde se encontró reservas de litio y uranio, hasta ahora solo fueron objeto de exploración. Aún no hay normativa para explotar uranio por ser un mineral radioactivo según Ulises Solis, gerente general de Macusani Yellowcake.

Respecto al litio, según Rodrigo Lauracio, el sector minero habría planteado que el Estado, autorice la explotación como minería no metálica y aplicarla en 2022. Según el letrado ninguno de los dos recursos puede ser explotado por separado. Consideró que ambos recursos ya tienen dueño porque Lithium Americas, no compraría un recurso el cual no está en su perspectiva explotarla. Más aún si se trata de un mineral altamente demandado por el mercado de la tecnología. v