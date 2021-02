Dirigente del Seguro Social pide vacunar a médicos en situación de riesgo

El secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones, sostuvo que los médicos en situación de riesgo como él tienen que retornar a trabajar y entrar a reforzar a los galenos que hoy enfrentan duramente a la COVID-19 en todo el país. Pero dicha reincorporación debe realizarse luego de que estos profesionales de salud reciban las dos dosis de la vacuna.

”Estando vacunados, a las dos semanas, debemos retornar en forma progresiva a trabajar, porque sabemos que los médicos (que laboran actualmente) ya están cansados. El 30% de médicos del Seguro Social está en sus casas. Necesitamos que esos profesionales regresen, pero con la garantía de sus dos vacunas. La gente está muriendo no solo por coronavirus, sino por otras enfermedades”, precisó.

Sin embargo, puso en duda que para la primera semana de abril todos los médicos ya estén vacunados con su segunda dosis. Dijo que la inoculación comenzó el 10 de febrero, y luego de quince días, aún no concluye, por lo que calcula que en mayo recién se estaría restituyendo todo el personal de EsSalud.

Refirió que dentro de los médicos en situación de riesgo hay intensivistas, anestesiólogos, cardiólogos, neumólogos, que tienen que ver con las áreas críticas. Ellos podrían trabajar de día y los jóvenes en la noche.

”Tiene que refrescarse el recurso humano, pero no puede ser posible que en los hospitales nacionales como Rebagliati, Almenara, Sabogal, Angamos, Negreiros y Grau, hasta ahora, no se diga que ya todos están vacunados y que el grupo que no está trabajando se prepare para retornar la primera semana de abril. Tenemos que empezar a restablecer el personal médico, así como se está restableciendo la economía, porque va haber más enfermos”, alertó.

Teodoro Quiñones también señaló la falta de oxígeno como el problema más álgido en los hospitales. Manifestó que el abastecimiento se está dando por horas y hay intervalos en que sus colegas de Huaraz, Iquitos, Huánuco, Puerto Maldonado se quedan sin este bien y sin poder socorrer a los pacientes.

Explicó que se puede superar esta situación, pero cinco minutos de hipoxia —falta de oxígeno en el cerebro— puede dejar secuelas a futuro.

”Tal vez no muere en ese momento, pero puede salir con problemas de memoria, problemas de conciencia, de movilización. Vamos a ver después las secuelas de este manejo de pacientes en UCI, vamos a ver cuántos se van a recuperar y se van a reincorporar a la vida productiva. Hay un síndrome post-UCI y depende de la calidad de atención que ha recibido el paciente”, anotó el secretario general del Sinamssop.