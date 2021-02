La Defensoría del Pueblo en Cajamarca reiteró a la Dirección Regional de Salud, la Red de Salud de Cajamarca y al Hospital II-E Simón Bolívar la urgente necesidad de actuar de manera rápida y eficiente a fin de brindar y garantizar el servicio de hemodiálisis a los pacientes con la COVID-19 que lo necesiten.

Agustín Moreno, jefe de la oficina de la Defensoría en dicha región, manifestó que este pedido fue efectuado en vista de que, en una semana, un paciente de 53 años con diagnóstico de la mencionada enfermedad e insuficiencia renal, que estaba en ventilación mecánica, falleció a la espera de dicho tratamiento. Reiteró que otro de 61 años, que se encuentra en la misma condición, necesita con urgencia ser sometido a este procedimiento para no poner en riesgo su vida.

Ante este hecho, funcionarios del hospital señalaron que no cuenta con el equipamiento para brindar el servicio, por lo que pretenden trasladar al paciente al Hospital Regional de Cajamarca, donde no hay disponibilidad de camas UCI. Ello sin tener en cuenta que llevar al ciudadano en esas condiciones representa un serio riesgo para su integridad.

Moreno indicó que, el 18 de febrero de 2021, demandó a la Dirección Regional de Salud, a la Red de Salud de Cajamarca y al Hospital II-E Simón Bolívar que inicien los procedimientos necesarios para garantizar el servicio de hemodiálisis a todos los pacientes que lo requieran y, sobre todo, a los que se encuentran en estado crítico.

También les recomendó que, en tanto no se cuente con servicios propios para ofrecer el servicio, evalúen la posibilidad de alquilar los equipos necesarios y contratar al personal especializado con el objetivo de que la vida de las personas no corra riesgo. Sin embargo, esas instituciones no han implementado las recomendaciones.

Ante ello, informó que la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca se comunicó con el subdirector de la Red de Salud de Cajamarca, quien manifestó que por el momento no se ha contemplado la posibilidad de contratar los servicios de hemodiálisis debido a que no hay demanda, ya que se trata recién del segundo caso que se presenta durante la segunda ola de la pandemia.

“Esta situación preocupa de sobremanera, pues podría poner en grave riesgo la salud del paciente que en estos momentos necesita y espera el tratamiento, ante lo cual cualquier posible afectación contra su vida sería de responsabilidad de las autoridades mencionadas”, finalizó Agustín Moreno.