Miembros de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no están seguros de alcanzar los votos necesarios para la vacancia del rector, Orestes Cachay, y el vicerrector de Investigación y Posgrado, Felipe San Martín, tras haberse vacunado irregularmente con las dosis del laboratorio Sinopharm.

En la última reunión del Consejo Universitario, el rector accedió a convocar a la Asamblea, pero solo después de la publicación del informe del MINSA sobre el caso Vacunagate, el cual fue presentado el último jueves 25 de febrero durante una conferencia de prensa.

“No se estableció una fecha exacta solo se dejo la posibilidad abierta, pero ese día se debe decidir la vacancia. Sin embargo, un gran sector docente se muestra a favor del rector, algunos decanos están dubitativos, otros están bastantes firmes. Efectivamente, es un gran temor no llegar a la cantidad de votos suficientes”, explica Josehp Huaroc, miembro de la organización política Avancemos.

La Asamblea Universitaria está compuesta por 103 miembros, entre decanos, docentes, el tercio estudiantil, entre otros. Se necesitan 2/3 de este total, es decir, 69 votos para poder vacar a Orestes Cachay. Esta es la única salida, porque la autoridad no quiere renunciar al cargo: “Él simplemente dice que no ha cometido ninguna falta”, resalta la decana Jeri Ramón.

“Tal vez se siente seguro ante este órgano porque tiene un grupo de docentes que son mayoría, pero creo que las personas tienen que tomar conciencia del verdadero problema que está atravesando la universidad. Estos hechos no pueden empañar toda la historia y el esfuerzo que hace la comunidad sanmarquina para mantener un buen prestigio”, agregó Ramón.

Ahora la Asamblea Universitaria tiene que esperar que el rector solicite una sesión o el Consejo Universitario la puede convocar por mayoría de votos (7 de 12). Esta última opción sería la más accesible para citar a Orestes Cachay y tratar el tema de la vacancia.

Informe sobre el caso vacunagate

El último jueves 25, el doctor Fernando Carbone, presidente de la comisión investigadora del MINSA sobre el caso Vacunagate, presentó junto al ministro de Salud Óscar Ugarte el informe que confirma que 470 personas fueron inoculadas con las dosis del laboratorio Sinopharm fuera de los ensayos clínicos.

Sin embargo, el documento no aborda ni investiga las vacunas que recibieron el rector de la UNMSM, Orestes Cachay, y el vicerrector, Felipe San Martín. Solo se recomienda derivar el informe a la universidad por el caso de Eduardo Ticona, médico a cargo de los ensayos de la vacuna china en San Marcos y quien invitó a las autoridades mencionadas a inocularse.

“ No han entrevistado al rector, nos parece importante que él estuviera presente. No sabemos el motivo, o si lo han citado y él no ha asistido . Lo segundo es que el MINSA pide informes a la universidad, el cual no sabemos qué contenían. Por eso, nosotros queremos que rindan cuentas en la Asamblea Universitaria para luego evaluar el pedido de vacancia en esta instancia”, explica Josehp Huaroc.

La decana e integrante de la Asamblea Universitaria Jeri Ramón resalta que más allá de la indagaciones que se realicen contra estas autoridades, hay que tener en cuenta que este es un tema de principios y moral.

“Acá hay un problema ético. Al margen de la investigación que haga la Fiscalía o la Contraloría, ellos deberían renunciar por los hechos que han sucedido y que están perjudicando a la UNMSM. El señor rector no ha entendido de que son todas las facultades que piden su renuncia”, finaliza.

La República intentó comunicarse con la oficina de rectorado y Orestes Cachay, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.