Alcalde de Punta Negra y su esposa fallecieron por COVID-19

Alrededor de las 10 p. m. del viernes 26 de febrero, el burgomaestre del distrito de Punta Negra, Claudio Marcatoma Ccahuana, perdió la batalla contra la COVID-19. Su esposa, la señora Serafina Cuya, había muerto por la misma causa tan solo tres días atrás.

Marcatoma permanecía internado en el Hospital Villa El Salvador desde el 15 de febrero por complicaciones tras haber sido infectado con el virus. Él había asumido la alcaldía el año anterior luego de que su antecesor, José Delgado Heredia, fuese acusado de liderar una banda criminal dedicada al tráfico de terrenos.

Marcatoma Ccahuana se desempeñó previamente como regidor y formaba parte del concejo municipal del distrito. Tan solo dos días antes de este lamentable deceso, el presidente de la mancomunidad de balnearios del sur, Jiries Jamis Sumar, advirtió que en los municipios de Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Santa María urgía la necesidad de plantas de oxígeno.

Desde que el exburgomaestre fue internado, el distrito de Punta Negra se encuentra sin representante. Julia Tataje, teniente alcalde de la municipalidad, denunció recientemente que al interior del municipio obstruyen su labor: “Me corresponde asumir el cargo como alcaldesa encargada de Punta Negra; sin embargo, los funcionarios no me están dejando ingresar a la municipalidad, no quieren que asuma la alcaldía”, indicó.

Tataje precisó que los personajes detrás de este abuso son el gerente municipal del distrito Luis Alberto Castro y el secretario general de Punta Negra, César Malasquez Arcos.