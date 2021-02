Surco: rescatan a mujer tomada como rehén por mototaxista informal

Agentes de Fiscalización de la Municipalidad de Surco rescataron a una mujer que fue tomada como rehén por un mototaxista informal en la urbanización San Roque. El conductor retuvo a la fémina, ya que intentó huir de los serenos.

La unidad informal fue divisada en la avenida Antares. Desde el inicio, los serenos le pidieron al vehículo que se detuviera; sin embargo, el chofer emprendió la fuga. Tras varias cuadras de persecución, el hombre fue intervenido en la calle Próspero Rosado, cerca al colegio Manuel Polo Jiménez.

“Pudimos poner a buen recaudo a la señora, que no comprendía qué ocurría. Le explicamos que se estaba movilizando en una unidad informal. Estaba muy asustada. El chofer era un ciudadano extranjero que no le importó llevársela en su intento de huir de nosotros”, indicó Fernando Torres, fiscalizador de Surco.

La mototaxi fue puesta a disposición del depósito municipal. Entre tanto, la pasajera se mostró asustada tras el incidente, por lo que recibió ayuda de los fiscalizadores para que aborde otra unidad. Incluso, una vecina del lugar le brindó agua para que se reponga del hecho.

La Municipalidad de Surco pide a los vecinos y público en general a no tomar el servicio de estas unidades informales porque en caso de algún accidente, no tienen un seguro fijo para solventar los gastos. Asimismo, las autoridades resaltaron que los conductores huyen de las intervenciones al no querer asumir sus responsabilidades.

En otros casos similares, en el distrito de Los Olivos, un grupo de delincuentes secuestró a un conductor para robar su camioneta en un local de lavado de autos. De acuerdo al agraviado, los hampones lo amenazaron y lo mantuvieron rehén durante 30 minutos en su propio vehículo. Luego, fue abandonado sin sus objetos personales.