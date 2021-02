Desorden. Cientos de personas se apostaron a los exteriores del Banco de la Nación en Puente Piedra para realizar el cobro del bono de 600 soles prometido por el Estado peruano para las personas vulnerables en plena pandemia.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se enteraron que en la plataforma donde aparecía la fecha del cobro del subsidio había otras indicaciones.

“Vengo para cobrar el bono. En mi celular dice que el 26 debo presentarme, no tengo cuenta bancaria ni billetera digital. Ahora han cambiado las indicaciones, estoy aquí desde las 4 de la mañana”, dijo un indignado ciudadano a Latina Noticias.

Asimismo, la ciudadanía pidió a los representantes del Banco de la Nación implementar más orientadores, pues muchas de las personas que se acercan a cobrar los bonos desconocen cómo utilizar los aplicativos.

“Nosotros no sabemos de esas cosas, joven. No tenemos tarjeta ni cuenta en bancos, si no es por usted nosotros no nos enterábamos de esto”, indicó otra mujer que se encontraba en la cola.

¿Qué es el Bono 600 soles?

El bono de 600 soles es un subsidio destinado a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dentro de las regiones de riesgo extremo, las cuales están con inmovilización social obligatoria hasta el 28 de febrero del 2021.

Sergio García, representante del Banco de la Nación, conversó con este diario y precisó que “el bono no es para la persona que lo recibe, si no para el hogar al que pertenece”. Por lo que se insta a la población a compartir este beneficio sin recurrir a amigos, conocidos u otros familiares con los que no convivan. Además, no deben compartir sus datos personales con el fin de evitar las estafas.

Del mismo modo, García hizo el llamado a la ciudadanía a no acudir a los bancos y evitar las aglomeraciones. Si presentan inconvenientes al momento del cobro de su dinero, comunicarse a la línea 101.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 600 soles?

Para saber si te toca cobrar el bono de 600 soles, ingresa a este link y coloca tu número de DNI con la fecha de emisión. La plataforma te confirmará si eres beneficiario del subsidio, a qué grupo de hogar perteneces, qué modalidad de pago te toca y cuándo será la fecha de cobro.