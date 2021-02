Joven denunció que le entregaron urna sin las cenizas de su hijo

Un joven denunció que el crematorio de la Beneficencia, ubicado en el interior del cementerio El Ángel, le entregó una urna vacía sin las cenizas de su menor hijo. El padre de familia mencionó que había acudido a dicho establecimiento para que procedieran a esta práctica para su bebé de ocho meses fallecido.

“Me entregan la caja y yo por curiosidad quise abrirlo para ver las cenizas, con una moneda lo desentornillé y veo que está vacío. Voy a hacer el reclamo y los trabajadores del crematorio me dicen que se equivocaron. Que les diera la caja y que me iban a poner las cenizas”, indicó en América.

El hombre pidió a los trabajadores para ingresar al lugar y ver el procedimiento; no obstante, se negaron. “Yo quería ver qué cenizas me iban a dar. Comencé a reclamar y se sumaron otros familiares que se enteraron de lo sucedido. Yo llegué a ingresar a los hornos con otras dos personas, pero solo me mostraron las cenizas de un horno pequeño. No sé si son las cenizas, pero eso fue lo que me dieron”, dijo.

Los trabajadores se disculparon con el joven por este hecho. Entre tanto, otros familiares también intentaron entrar a este lugar para ver el procedimiento. El joven precisó que el crematorio solo recoge el ataúd y que los parientes quedan en el exterior de los hornos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado un pronunciamiento sobre el caso.

LR PODCAST: escucha el Informe Matinal del 26 de febrero del 2021