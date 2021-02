Vacunas de cortesía debieron aplicarse a médicos después de la fase III

Efraín Rodríguez Valdivia

Especial para La República desde París.

El reciente escándalo del vacunagate ha puesto en debate la validez de los ensayos de la vacuna de Sinopharm. Después de conocerse que se aplicaron dosis del medicamento de un lote de cortesía al presidente, altos funcionarios y allegados, diversos expertos reflexionan si el estudio sería afectado científica y éticamente.

La República contactó a dos especialistas en Europa que siguen de cerca la evolución de la pandemia. Ellos son Marta Cohen, jefa del departamento de histopatología y directora clínica de farmacia, patología y genética del hospital de niños de Sheffield en Inglaterra; y Juan Carlos Chachques, cardiocirujano del hospital Pompidou de París y miembro de Bioneca, grupo de la Unión Europea especializado en biotecnologías.

Ambos hacen una división entre el ensayo científico y las acciones éticas. Desde el lado científico, Cohen y Chacques coinciden que el ensayo no se invalida pese a que se aplicaron el mismo medicamento (del lote de cortesía) a un grupo de personas ajenas al estudio.

“Desde el punto de vista científico, lo que pasó (la vacunación paralela con el lote de cortesía) no invalida el ensayo de fase III. Las vacunas del lote de cortesía no forman parte del ensayo. Tampoco las (487) personas inoculadas. En el estudio, se evalúa regularmente a los (12.000) voluntarios inoculados con la vacuna y los placebos de un lote predeterminado especial. Y esto dará una conclusión concreta a través de los datos del estudio. El lote de cortesía está fuera de esto”, precisa Marta Cohen.

Juan Carlos Chacques opina en la misma dirección. “No se invalida el estudio. En China, la gente que realiza la vacuna también se la pone y toma el riesgo”, sentencia.

Sin embargo, desde el punto de vista ético, ambos remarcan un serio cuestionamiento en la aplicación del medicamento a las terceros, en plena fase de ensayo . “Hay un cuestionamiento ético por usar esta vacuna antes de tiempo. Y no es la primera vez que los científicos (que realizan esta clase de ensayos) tienen estos beneficios y posibilidades”, precisa Juan Carlos Chacques.

Marta Cohen profundiza esta reflexión. “Los valores y la ética aquí están en juego. Yo no hubiera vacunado al entonces presidente (Martín Vizcarra) ni a los allegados. Allí hay una falta ética. No quiero juzgar al investigador (Germán Málaga) y a las autoridades, pero creo que debieron guardarse estas vacunas (del lote de cortesía) para el personal médico después de obtener la validación de los estudios de la fase III. En principio, no se quebró ninguna regla del procedimiento científico porque ese lote no entraba en el ensayo, pero sí hay un conflicto ético al tener la vacuna a la mano e inocularla en el entorno de los científicos, las autoridades y demás personas beneficiadas. Como dice la OMS, aquí vemos el fracaso moral generado durante la pandemia”, indica la investigadora.

¿Y corrupción?

Y el fracaso moral del nivel científico también trasciende las esfera de la geopolítica. Esto lleva a cuestionar la postura de China. ¿Por qué dio el lote de cortesía? ¿Esto es algo normal para las empresas chinas? ¿Cómo actúan en países donde la corrupción es un mal endémico?

Mario Esteban, especialista en política china, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza la intervención del gigante asiático como factor del vacunagate.

Mario Esteban explica que la corrupción es una ventaja comparativa para las empresas chinas porque están acostumbradas a desenvolverse en sistemas con niveles de corrupción, informalidad y con escasa aplicación del derecho. “En China, el ordenamiento jurídico es laxo y no hay imperio de la ley. Siempre existen intereses económicos y políticos que condicionan la aplicación del derecho”, indica.

Entonces, la entrega del famoso lote de cortesía puede interpretarse en cierta medida como un mecanismo de ese desenvolvimiento en países como el Perú, con niveles de corrupción.

Es importante remarcar que muchas veces China no impone condiciones de buena gobernanza. Así los actores locales hacen lo que consideran oportuno”, detalla el especialista. Sin embargo, menciona que China tiene límites respecto al manejo de la corrupción en los países donde hace negocios.

“Cuando esos niveles de corrupción afectan la gobernanza, la economía y la posibilidad de hacer más negocios, China manifiesta su desagrado”, afirma. A priori, para Mario Esteban en este caso, la corrupción emana del gobierno peruano. “¿Dónde está la corrupción? ¿En el gobierno peruano o en la empresa china? Si el gobierno peruano decide sortear las vacunas o guardarlas antes de tiempo, China no impide hacerlo”, reflexiona. Sin duda, el vacunagate ha llamado la atención de expertos científicos y analistas en geopolítica de Europa.

La imagen del país está por los suelos. De “milagro económico”, ahora somos vistos como una nación caricaturesca que no puede luchar contra demonios de la crisis política anárquica, la corrupción y la pandemia. Sólo basta con recorrer los principales medios de Europa como la Deutsche Welles, Courrier International o Le Monde para ver la crisis desde otra óptica. Medios que critican al Estado endeble y alertan incluso un debilitamiento de la democracia por la corrupción. Horas difíciles de nuestra nación.