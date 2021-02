Regiones del sur en contra de que Minsa maneje sector salud

El Gobierno nacional publicó la Ley 31125 el viernes pasado. La norma declara en emergencia el sistema nacional de salud por un año y, de paso, en el inciso 7 del artículo 4, entrega al Ministerio de Salud (Minsa) la conducción administrativa de las direcciones o gerencias regionales de salud por ese periodo.

La ley no ha sido bien recibida en las regiones. En Cusco, hay un rechazo frontal porque sería inconstitucional y atentatoria al proceso de descentralización. “Rechazamos esta pretensión de que los gobiernos regionales devuelvan las competencias al Minsa”, dijo Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco.

Benavente cuestiona que el Ejecutivo pretenda recentralizar una instancia que no pudo manejar y tampoco logró una adecuada política de control sanitario durante la pandemia del COVID-19. En ese sentido, observó las deficiencias registradas en la elaboracion el padrón de vacunación del Minsa sin seguimiento de los gobiernos regionales, demora en la compra de plantas de oxígeno medicinal. “Los gobiernos regionales tranquilamente pudieron comprar plantas de oxígeno, pero el Gobierno nacional concentró las adquisiciones y, a la fecha, la mayoría no ha recibido ninguna planta”, cuestionó Benavente.

De igual forma, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, manifestó estar en contra de la intervención. “Es lamentable que este Gobierno central, que es ineficiente, les quiera quitar atribuciones a los gobiernos regionales y los quiera intervenir”, replicó.

Cáceres volvió a señalar que el 80% de muertes de se producen en EsSalud y esta entidad es manejada desde Lima. “Ni siquiera pueden comprar oxígeno, la gente de EsSalud se está muriendo”, sostuvo. Aunque reconoció momentos después que tampoco concreta la compra de siete plantas de oxígeno faltantes en que se comprometió el año pasado como gestión regional.

Según Benavente, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) impulsará tres medidas: presentarán un proyecto de ley al Congreso para anular la, acción de inconstitucionalidad y coordinación con Minsa para superar este impasse.

A su turno, el director regional de Salud de Puno, Walter Oporto, dijo que en vez de avanzar se retrocederá, porque no hay condiciones para cambiar. “En mi concepto eso revela recentralización. Hay cosas no van a cambiar porque se declara en emergencia el sector. Hay temas de fondo y eso no se está viendo”, dijo.

Oporto, también jefe del Comando COVID Regional, dijo que hay miopía porque no se podrá cambiar en un año lo que no se hizo en 20 años. “Yo dudo que tenga resultados óptimos a los planteados en la norma. Quizá sea necesario definir quiénes deberían ejercer los cargos, pero en esencia salud es tan amplio que una norma no va solucionar nada”, precisó.

A favor de intervención en Arequipa

En contraste a las autoridades políticas, el presidente de la Federación Médica-Región Arequipa, Rene Flores, sostuvo que la medida sería pertinente ante la ineficacia de la Gerencia Regional de Salud en el manejo de la pandemia.

Flores refirió que mientras dure la pandemia por el COVID-19 debe primar la rectoría del Ministerio de Salud en la implementación de medidas sanitarias. Sin embargo, sostuvo que esto debe ser en coordinación con las autoridades sanitarias regionales. “No vamos a permitir que nos impongan autoridades desde Lima”, advirtió el galeno.