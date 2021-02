Puente Piedra: abren nuevo punto de recarga de oxígeno en mercado Huamantanga

Ante la escasez del oxígeno medicinal en Lima se habilitó un nuevo punto de recarga del insumo en el mercado Huamantanga, ubicado en el distrito de Puente Piedra. De acuerdo a información a La República, este nuevo lugar produce 50 balones diarios.

Decenas de ciudadanos señalaron que van casi dos días haciendo colas para adquirir el oxígeno para sus familiares con el nuevo coronavirus. “Mi prima se ha enterado (del local). Nosotros hemos estado realizando colas desde hace dos días. Otro familiar mío está en Cañete porque necesitamos urgentemente para mi cuñada, quien utiliza dos balones diarios por su saturación”, mencionó un hombre.

Asimismo, los trabajadores del local indicaron que esta recarga cuesta 25 soles el metro cúbico. Por otro lado, moradores denunciaron que gente inescrupulosa ha intentando apropiarse de las colas; sin embargo, ciudadanos evitaron que esto suceda.

“Han intentado meterse ayer (24 de febrero). Llegaron en un carro, pero la gente no se ha dejado”, agregó el hombre. Además, otra usuaria sostuvo que el Estado debe recurrir a otros medios para que la población no quede desabastecida del insumo medicinal.

“Es deber del Estado. Si no se abastece, debe solicitar ayuda internacional. El detalle es que no nos abastecemos de oxígeno. Tengo familiares que han fallecido en brazos porque no han recibido oxígeno. El Perú está adoleciendo de eso”, dijo.

El establecimiento atiende desde las 9.30 a. m. hasta las 2 p. m. Si quieres acceder a esta recarga, tienes que llevar los siguientes documentos: certificado médico del paciente y una copia, DNI del paciente y del usuario del lugar, y un balón en condiciones adecuadas .

