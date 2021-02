Morir en el hogar por COVID-19: ya hay cerca de 13 mil casos

Cuando las hermanas Izaguirre se enteraron de que sus padres, dos adultos mayores, dieron positivo para Covid-19, creyeron que todo pasaría pronto, pero el paso de los días les mostró lo contrario. La fiebre, dolor y la falta de aire eran síntomas que debían ser abordados por profesionales de la salud, aunque el temor les invadió al pensar que debían llevarlos a un hospital. Es así que iniciaron un tratamiento en su vivienda. Han pasado tres semanas y la recuperación está cada vez más cerca. Sin embargo, esta fortuna no acompaña a todos los casos.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), el 13% de las muertes sospechosas por Covid-19 se dieron dentro de las viviendas. Esto fue confirmado por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en su reciente presentación ante el Congreso, donde detalló que las defunciones extrahospitalarias suman casi 13.000. “Hay un 13% que muere en el domicilio y (la cifra) está creciendo. Esto es fundamental para explicar por qué las estrategias que se van a priorizar serán en el primer nivel de atención”, resaltó.

Para la Defensoría del Pueblo, además de intervenir en el primer nivel de atención, se debe supervisar el colapso del tercer nivel, el de los hospitales, pues es en ellos donde les cierran las puertas a los pacientes. “A diario vemos casos de pacientes que al no ser recibidos en los hospitales deben volver a casa, pero no debemos normalizar esta situación. Ellos tienen un derecho de que si no pueden ser atendidos en un hospital deben ser derivados a otro”, dice la adjunta Alicia Abanto.

La casa como un hospital

“No pensé que podía afectarlos tanto. Pero la saturación de mi papá bajaba cada vez más”, cuenta Ashley Izaguirre, quien asegura que en un primer momento sí pensó en trasladarlo a un hospital para que sea atendido. Sin embargo, sus otras dos hermanas, Diana y Joaquina, se opusieron por el miedo a no saber si los volverían a ver.

Según Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, este miedo es originado porque “saben que no hay oxígeno o que no serán atendidos en los hospitales, por eso cada vez más personas convierten sus cuartos en hospitales”. No obstante, advierte que es necesario siempre contar con un personal médico.

Y así lo hicieron las hermanas Izaguirre. Ante la demora de EsSalud y Minsa, llamaron a un neumólogo, luego a un infectólogo. Este último acudió con una enfermera que ahora permanece todo el día en la vivienda para darles los cuidados necesarios. “Ella nos enseñó a ponerles los medicamentos. Yo no podía dormir ni comía, bajaba a cada hora para saber si estaban respirando”, dice Ashley.

Y al “convertir” su vivienda en un hospital, la desesperación por la falta de oxígeno también estuvo presente. En ningún lado lo conseguían. Ellas debieron pagar precios elevados para evitar que su papá se quede sin ese medicamento, además de alquilar un concentrador. Ello sumado a los análisis, medicinas y el cobro del personal, en tres semanas, la suma de pagos ascendió a unos 25.000 soles.

“Recordaba que mis papás están en casa, vivos y que me miran, eso me daba fuerzas, sabía que estábamos haciendo lo mejor que podíamos”, dice Ashley. “Y lo que nos enseñaron nuestros padres es a estar unidas, y ahora se los demostramos. Sentía que nos teníamos las tres y eso era bastante”, agrega Joaquina. Y Diana, con emoción, confirma lo dicho por sus hermanas menores.

En las regiones

A nivel nacional, la curva de fallecidos en domicilios va en aumento, alerta el analista de datos Juan Carbajal, de Open Covid Perú. “Como en la primera ola, los fallecimientos en los domicilios van en aumento. Aunque aún no hemos alcanzado los picos de 10.000 fallecidos por mes, actualmente vamos en 8.000 y en estas dos últimas semanas la diferencia entre una y otra se ha reducido”. Y pide observar las regiones porque el problema ahí es mayor.

En Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huancavelica y Puno cada vez mueren más personas en sus casas. Por ejemplo, en la capital, antes de la pandemia, unas mil personas morían en su domicilio, pero con el Covid-19 se llegó a un pico máximo de 4.400. Y en lo que va de febrero, ya se reportan 3.516 decesos. En tanto, en Loreto, después de varios meses de pausa, en enero las muertes aumentaron a 90 y este mes, a 99. “Las dos regiones en donde las muertes en domicilio han sido mayor que en los centros de salud son Huancavelica y Puno, y desde setiembre se percibe algo similar en San Martín, por lo que sería importante investigar las razones, tal vez por falta de acceso a un hospital o lejanía”, indica.

Aunque hace un par de días el Gobierno indicó que se registra un leve descenso en los indicadores, el analista pide “tomar con pinzas esa percepción porque lo mismo pasó en la primera ola”.

Piden campaña para que no se automediquen

El decano del CMP, Miguel Palacios, advierte que no se debe cuidar a los pacientes en casa sin un profesional médico, porque incurrirían en la automedicación. “Qué antibiótico darle, cuánto de oxígeno colocarle. Eso debe ser supervisado”. Por ello pide la intervención del Minsa para iniciar una campaña y registrar a los pacientes que son atendidos en sus casas. “El Gobierno no puede mirar para otro lado, las muertes en casas van en aumento”.

En tanto, la familia Izaguirre refuerza la idea de que el Minsa brinde información contra la automedicación y sobre cómo tratar a un paciente en casa. “Ha pasado un año y todo sigue igual”, señalan.

