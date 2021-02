El alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, negó que le hayan ofrecido recibir dosis de la vacuna de Sinopharm antes que el personal de salud y la población. Así, este condenó los hechos en torno al escándalo conocido como Vacunagate.

“ No me ofrecieron (participar) y si me hubiesen ofrecido, les hubiese dicho que primero están los médicos” , señaló Muñoz a Canal N, este jueves 25 de febrero.

“Yo creo que hay cosas que no deben darse, los médicos deben ser los primeros en ser vacunados, los médicos, las enfermeras, asistentes, la gente que está en primera línea. Ninguna autoridad, por su posición, puede beneficiarse por adelantado”, indicó.

Ello, durante el proceso de vacunación al personal de salud de Sisol de la sede ubicada en el jirón Camaná del Cercado de Lima.

Asimismo, refirió que la participación de funcionarios que negociaban con Sinopharm tiene un impacto de naturaleza legal, ya que la donación o “regalo” de las miles de dosis “es una suerte de cohecho, una coima”.

“Ahí hay una situación que comienza con una falta ética, pero hay también situaciones en donde ha habido ilícitos y más aún, esto es claro, una persona que negocia una vacuna, un bien, no puede recibir de quien le va a proveer el bien algún tipo de beneficio”, señaló anteriormente sobre el tema, en diálogo con RPP.

Precisamente, este jueves, el Ministerio de Salud presentará los resultados de la Comisión Sectorial que investiga la aplicación de vacunas contra la COVID-19 fuera del ensayo clínico.