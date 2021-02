Empresas de Arequipa y Cusco piden reprogramar devolución de créditos

Empresarios de Arequipa y Cusco solicitaron al gobierno ampliar el periodo de gracia para devolver los préstamos otorgados por el programa Reactiva Perú y FAE-Mype.

La mayoría de empresas recibió estos créditos el año pasado y debe empezar a devolverlo en mayo.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) envió el martes una carta al presidente Francisco Sagasti en la que piden facilidades para cumplir estas obligaciones. En la misiva plantean la ampliación del periodo de gracia de un año como mínimo y luego de este periodo, la reprogramación a un plazo no menor a 5 años.

La presidenta de la CCIA, Jéssica Rodríguez, señaló que la lenta reactivación económica, sumada a la segunda cuarentena que inicio el 15 de febrero en la provincia de Arequipa, hace imposible que los negocios puedan cumplir con los pagos.

“Hay una gran necesidad de liquidez en las empresas por todos estos impactos y nos preocupa que se pueda continuar con la agenda de pagos y cumplir con las obligaciones con los trabajadores y proveedores”, dijo.

En la carta dirigida al jefe de Estado solicitan la ampliación del periodo de gracia en un año como mínimo y luego de este periodo, la reprogramación de los créditos de Reactiva Perú y FAE-Mype a un plazo no menor a 5 años para la devolución del préstamo.

La Cámara de Comercio del Cusco también pidió al Ejecutivo nacional una medida similar pero con condiciones más favorables para el deudor. Que el periodo de gracia sea dos años y una reprogramación que tenga un horizonte de diez años.

El titular de la Cámara de Comercio cusqueña Edy Cuellar Margholt, sostuvo que el pedido fue alcanzado a la primera ministra Violeta Bermúdez quien efectuó una visita el sábado pasado a la región imperial. Según los cálculos hechos por esta entidad, las empresas cusqueñas recién lograrán una recuperación real dentro de 24 meses.

Rodríguez (Arequipa) espera que la demanda sea atendida, de lo contrario varias unidades productivas no cumplirán con sus trabajadores y cadena de proveedores.

Afirmó que las cuarentenas no han demostrado resultados positivos y que debe buscarse otras alternativas donde vaya de la mano la salud con la economía.Cuellar Margholt sostuvo que casi todos los empresarios están al borde de la quiebra por las cuarentenas. “Nuestras empresas, al no haberse recuperado, está en una situación lejos de alcanzar su punto de equilibrio. No van a poder pagar sus compromisos de Reactiva Perú a la que han accedido, que deben hacerse desde mayo y junio”, precisó Cuellar.

Vacunas y vacunados

La presidenta de CCIA insistió en la necesidad de que el sector privado participe en la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, el Ejecutivo descartó esa opción señalando que las negociaciones se dan con los Estados.

“De otro lado, el dirigente empresarial de Cusco informó que también pidieron a la premier que cambien las restricciones de ingreso de extranjeros al país. “Aquellos ciudadanos vacunados, por ejemplo, ya deberían ingresar al país”, dijo. Así se reactivaría el turismo.