COVIVD-19: Hermanos invierten más de S/ 50.000 en oxígeno para salvar a su madre

En medio de la segunda ola de la pandemia, cientos de ciudadanos luchan para que sus familiares y/o amigos puedan salvarse del nuevo coronavirus. Este es el caso de la familia Lino Calixto, quienes han invertido más de 50.000 soles para conseguir oxígeno medicinal para su madre.

De acuerdo a información de Exitosa, dos jóvenes siguen luchando para que su progenitora continúe con vida. Ambos hermanos han recorrido varios puntos de venta de oxígeno medicinal en todo Lima en favor de la salud de su mamá, quien tiene 70 años y presenta un cuadro grave de COVID-19.

“Hemos vendido todo, no hay nada más que vender. Hemos hecho préstamos, y empeñado lo que hemos tenido con mis hermanos; y ya no damos para más. En oxígeno, habremos gastado más 50.000 soles. Mi madre tiene tres semanas con este oxígeno”, sostuvo uno de los hermanos en los exteriores de la planta del mercado Huamantanga.

Asimismo, expresó que su progenitora utiliza seis balones de oxígeno cada día, por lo que requiere de recarga lo más pronto posible. “He venido el martes (a la planta de oxígeno). Pero ya me habían dicho que a partir del lunes estaba funcionando. Van pasando cincuenta balones de oxígeno, dependiendo de lo vayan recargando. Es para mi madre, ella necesita 6 balones por 24 horas. La familia se ha dividido en varios puntos (de Lima para conseguirlo)”, aseguró.

Por último, el hombre cuestionó que el Estado no haya instalado nuevos puntos de insumo medicinal. “Una empresa privada, que tiene pocos recursos, pone una planta del oxígeno para el pueblo a precio cómodo, el Estado no ha puesto ni una planta para la gente que se está muriendo en la calle. De repente para los hospitales han puesto, pero no para la gente que está en la calle, que son la mayoría porque se están atendiendo en sus casas”, dijo.