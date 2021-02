Aún no se sabe cuándo llegará tercer lote de vacunas COVID-19 a La Libertad

Los estragos del vacunagate, la burocracia y los cambios de los responsables en el Ministerio de Salud (Minsa) provocan un retraso en la entrega del tercer lote de vacunas COVID-19 a La Libertad, el cual será utilizado para inmunizar a 9.363 profesionales médicos.

Así lo dio a conocer el titular de la Gerencia Regional de Salud, Fernando Padilla Bartra, quien precisó que aún no se sabe cuándo llegarían estas dosis.

“Ya están en Lima, y no entendemos por qué no nos mandaron las 15.000 (dosis), y solo enviaron cerca de 7.900”, sostuvo.

Como se recuerda, se necesita 25.000 vacunas, de las cuales ya llegaron 15.637.

En ese sentido, precisó que se confirmó el arribo el día mañana, 25 de febrero, de la segunda dosis que debe darse al personal vacunado con las primeras biológicas enviadas.

“El retraso de esa entrega (las 9.363 faltantes) se va a juntar con la segunda dosis y ya se tienen que empezar a dar por los 21 días. ¿Qué requiere ello? Que necesitamos más personal para la vacunación. Prácticamente duplicar la capacidad”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, también indicó que depende aún del Ministerio de Economía y Finanzas una transferencia de dinero para la contratación de más galenos y/o enfermeras para la región.

Además, precisó que no hay una buena comunicación con las autoridades del Minsa, debido a que ciertas disposiciones no se están dando con eficacia y los acuerdos que se tenían previamente no se cumplen a cabalidad.

Asimismo, aún quedan 42.000 liberteños que pertenecen a la Policía Nacional del Perú, Ejército, Bomberos y Seguridad Ciudadana, quienes se encuentran en la primera etapa de vacunación. Ellos aún esperan ser inmunizados contra el coronavirus.