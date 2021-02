Arequipa: municipios deben registrar tenencia de canes de razas “peligrosas”

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa informó que la mayoría de municipios incumplen la Ley 27596, que regula el Régimen Jurídico de Canes y su reglamento, respecto al registro actualizado de la tenencia de perro, en especial de aquellos de razas consideradas “peligrosas”.

“La mayoría de municipios tiene un registro, pero no lo actualizan, solo esperan que los dueños de canes acudan a inscribirlos y la mayoría de personas prefiere no hacerlo, por eso no tenemos información precisa”, explicó el integrante del Equipo Sanitario de Zoonosis, Juan Diego Jiménez, en un comunicado con Geresa.

Las siete razas de perros consideras “peligrosas” son Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bul Mastiff, Doberman y Rottweiler.

El profesional también recordó que los propietarios de las mascotas deben pasar por una evaluación psicológica para poseer estos animales, entre otros requisitos.

Cabe recordar un niño de solo seis años perdió la vida tras ser atacado por dos perros de raza pitbull criados por sus padres. El hecho ocurrió este jueves 21 de enero en el distrito de Cerro Colorado.

La norma señala que los incidentes producidos por canes, según el caso, deberán ser comunicados o denunciados ante un establecimiento de salud, la Policía Nacional o la autoridad municipal.

Si un perro ocasiona lesiones graves a una persona, el dueño estará obligado a cubrir el costo total de hospitalización, medicamentos y cirugía reconstructiva necesaria hasta su recuperación total, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios.