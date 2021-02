Ana Estrada avanza en su lucha por una muerte digna. El Poder Judicial (PJ), a través del XI Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenó que el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), y el Seguro Social de Salud (EsSalud) respeten la decisión de ponerle fin a su propia vida .

Podríamos hablar de un antecedente importante para nuestro país; sin embargo, aún existen varios caminos antes de que esta decisión se convierta en una resolución judicial firme. Uno de estos es la continuidad del proceso a través de una apelación en instancias superiores.

A partir de la notificación de esta sentencia, hay un plazo de entre tres y cinco días para que la contraparte defina si apelará o no a la misma. En ese sentido, se deberá esperar para conocer si se retoma el proceso en una próxima instancia que podría más adelante terminar en el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el tiempo es un factor importante en este caso por la polimiositis que padece Ana Estrada, una enfermedad degenerativa que avanza de manera continua.

“La sentencia es apelable, está en manos del Minsa, del Minjus y de EsSalud tomar esa decisión. A nuestro juicio no es obligatorio, podrían permitir que se confirme esta resolución. Esperemos que no sea necesario acudir al TC porque ello implica mucho tiempo y este no juega a favor”, señaló Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo.

Si ninguna de estas instituciones decide apelar la sentencia, se convierte en una resolución judicial firme lista para ejecutarse. Inmediatamente después, se tendría que crear un protocolo de muerte asistida y quedaría en Ana Estrada la libertad de decidir sobre su vida.

Por su parte, para Claudio Cajina, especialista en derecho procesal de Dentons Perú, se debe aguardar este periodo de tiempo para conocer el impacto de la sentencia. Además, indicó que es necesario generar un precedente, lo que solo se conseguiría de llegar al TC.

“Más allá de las posiciones a favor o en contra que puedan haber respecto a si una persona, en determinadas condiciones, pueda ponerle fin a su propia vida, creo que lo correcto debería ser generar un debate a nivel constitucional para decidir si se cambia o no la Constitución”, sostuvo el abogado.

Hasta el momento, el panorama es esperanzador para Ana Estrada, pero los próximos días serán decisivos en esta historia. Finalmente, como indicó ella misma: “Esto se trata de libertad y no de querer morir”.