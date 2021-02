Ana Estrada: Me están diciendo que soy dueña de mi cuerpo, mis decisiones y mi vida

Este jueves 25 de febrero, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia. Esta decisión no solo ha generado un precedente en la justicia peruana sino, además, un impacto en la vida de ella.

La activista y también psicóloga de profesión mostró su alegría por esta resolución, la cual calificó como una puerta que se le está abriendo.

“Estoy muy emocionada, es una alegría enorme la que estoy sintiendo ahorita. Creo que hemos llegado a la meta. Esa era la lucha por la que yo estaba peleando todo este tiempo. No se trata de querer morir, sino al contrario, de seguir hasta el último capítulo de mi vida con mi forma de pensar, con mi forma de desarrollarme. Yo quería que sea así y así se está cumpliendo. Siento que una gran puerta se ha abierto para mí. Me están diciendo: ‘Tú ahora eres dueña de tu cuerpo, de tus decisiones y de tu vida’. Eso es un gran logro ”, comentó Estrada en diálogo con RPP Noticias.

Añadió que su lucha “se trata de la libertad de elegir”, de ser autónoma de su vida y de sus decisiones. Aclaró que su forma de pensar ha sido perenne en el tiempo desde su adolescencia y no desde que enfermó.

“Yo desde adolescente siempre he creído en el respeto de las decisiones del resto. Esto se trata, de la libertad de elegir. Que quede constancia de que yo siempre he pensado así, no es que cuando me enfermé hace cuatro años cambió mi forma de pensar. Siempre he pesando así con respecto a la eutanasia y los derechos que tienen que ver con la libertad de elegir”, finalizó.

Ana Estrada fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años, enfermedad degenerativa que ha paralizado casi todos sus músculos. Actualmente, permanece 20 horas al día postrada en una cama debido a esta condición.