Trujillo: Defensoría muestra preocupación por proyecto de ciclovías

Las obras que se vienen efectuando con el proyecto de ciclovías en Trujillo, puede generar un mayor congestionamiento vehicular y aumento del riesgo de accidentes de tránsito en algunas avenidas, ha advertido la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Ante esta problemática, el jefe de la oficina defensorial en La Libertad, José Agüero, ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Trujillo información acerca de este proyecto, sobre todo porque el Colegio de Arquitectos ha hecho una serie de observaciones a la obra.

“La Defensoría en cumplimiento de sus funciones y en defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, solicitó a la Municipalidad Provincial de Trujillo informar con urgencia las acciones que realizará en atención a las observaciones formuladas para garantizar que el proyecto no afecte la libertad de tránsito, no genere congestionamiento vehicular y sobre todo, no implique riesgo para la seguridad de los ciclistas, peatones y personas que se transportan en vehículos públicos y privados”, indica el comunicado de prensa de la Defensoría.

Luego, agregan: “Cabe precisar que la Resolución Ministerial N° 0694-2020-MTC/ 01.02, que aprueba la ‘Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado0, establece que, en una vía arterial, tal como la avenida América Sur, la medida mínima en cada carril es 3,00 m, (2 carriles= 6,00 m); sin embargo, en la ciudad de Trujillo hay tramos de dos carriles que tienen medidas variadas y que no cumplen con lo estipulado en la citada norma”.

Dando como ejemplo, “las avenidas Miraflores y Larco, donde se ha reducido de dos a un solo carril para implementar la ciclovía, generando cuellos de botella que son peligrosos tanto para el ciclista como para quienes se desplazan en vehículos, pudiendo ocasionar accidentes de tránsito”, detallan.