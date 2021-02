San Miguel: PNP intervino casa donde vendían oxígeno de dudosa procedencia

La Dirección de la Policía Fiscal (Dirpofis) intervino un inmueble en el distrito de San Miguel donde se comercializaba oxígeno medicinal de forma ilegal.

El comandante PNP Wilder Américo Quispe Tito señaló que gracias a una labor de inteligencia identificaron un perfil en redes sociales que ofrecía balones con oxígeno a precios que oscilaban entre los S/ 2.800 y S/ 3.500 .

Los balones eran almacenados en una casa de la cuadra 1 de la calle Carlos Arenas, en la urbanización Pando, pero el lugar no contaba con permiso para comercializar este tipo de insumos.

“Si esos productos no tienen un origen, no sabemos de dónde vienen, no tienen documentación, podrían ser lesivos para la salud de las personas. El consumir un oxígeno que esté contaminado o un producto que no ofrece garantías, podría exponer más su vida”, dijo el comandante Quispe en declaraciones a La República.

Un inspector de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) que estuvo presente en la intervención informó que en total se incautaron 46 balones llenados con supuesto oxígeno medicinal.

En tanto, la Subgerencia de Inspección y Control de la Municipalidad de San Miguel procedió con la clausura temporal del inmueble .

Una persona que sería la encargada del irregular negocio fue intervenida. El comandante Quispe dijo que podría afrontar cargos por el delito contra la salud pública y comercio clandestino de productos.

Debido al aumento de la demanda de oxígeno en el país y la proliferación de inescrupulosos que se aprovechan de esta necesidad, la Policía anunció que se incrementarán los operativos contra este tipo de hechos delictivos.