Junín: solicitan ayuda para damnificados por inundaciones en La Merced

Más de cien viviendas quedaron inundadas en la ciudad de La Merced, capital y provincia de Chanchamayo (Junín), luego de que, por más tres horas, el 21 de febrero se registraran fuertes lluvias que provocaron huaycos y dejaron a decenas de familias damnificadas.

De acuerdo a Defensa Civil, se activaron por lo menos cuatro quebradas en Pampa del Carmen, Reiter, Garú y Río del Toro que dejaron a varias casas y autos debajo del lodo. Además, el agua acumulada alcanzaba los 30 centímetros de alto.

“ Hay tuberías que se rompieron, casas que se inundaron y personas que perdieron completamente todo . Hasta el día de hoy se necesita la ayuda, porque las lluvias siguen y Senamhi ha pronosticado que va a llover por tres días más”, explica Marinela Sarmiento, quien vive en la selva central.

A esta emergencia se suma la falta de agua potable para los afectados por las inundaciones, pues no tienen cómo bañarse o atender otras necesidades básicas sin este recurso.

“Nos han dicho que nos vamos a quedar tres días sin agua. Hay familias damnificadas que perdieron todo, pero también hay quienes no perdieron sus casas y no tienen agua. Lamentablemente, el alcalde de La Merced no nos está abasteciendo con agua”, agrega la joven de 21 años.

Por eso, las hermanas Marinela y Adriana Sarmiento Quiñones se han organizado para hacer una colecta y así poder comprar productos de primera necesidad y ropa para los hogares perjudicados.

“Se está llevando agua, comida, ropa, porque la temperatura comenzó a bajar en la selva central y hay niños, personas enfermas y adultos mayores que sienten frío y están durmiendo en las lozas, por lo que necesitan sábanas, colchones”, explica Marinela.

Las hermanas desean que más personas puedan unirse a esta recaudación de fondos para llevar ayuda a una mayor cantidad de familias que lo han perdido todo. Si deseas colaborar, te detallamos los números de cuenta y celular.