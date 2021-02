Julio Guzmán propone que estudiantes vacunen ante falta de personal médico

El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, se encuentra en la ciudad de Trujillo, desde donde enfatizó que de llegar al Gobierno se buscará que para el 31 de diciembre se logre inmunizar a todos los peruanos.

Guzmán destacó que para ello será necesario el uso de las postas de salud, las cuales se encuentra más cerca de la población. Según el candidato, se registran cerca de 1.600 en todo el territorio; sin embargo, ante la falta de personal se propuso que los estudiantes realicen la vacunación.

“Los enfermeros no se van a dar abasto. Vamos a hacer un llamado a todos los estudiantes de los dos últimos ciclos de carreras como Medicina, Obstetricia, Enfermería, etc., para que nos apoyen en el proceso de vacunación”, dijo Guzmán.

Según el líder del Partido Morado, se ha calculado que son 15.000 estudiantes los que podrían ser parte de la jornada de inmunización, los cuales recibirían un pago.

Además, Guzmán precisó que se buscará realizar una estrategia de comunicación debido a que existe un gran número de peruanos que tiene dudas sobre vacunarse o no.

“Es dramático que un 40% no crea en la vacuna. Si no nos vacunamos, no hay nada, no podemos trabajar. Ninguna actividad económica podría seguir adelante. Si no nos vacunamos no tendremos tranquilidad,” resaltó.

Beca para hijos de personal de salud fallecido

Por otro lado, el candidato resaltó que se creará una beca para solventar educación, transporte y alimento a los hijos del personal de la primera línea de batalla que fallecieron a causa del coronavirus.