Iglesia de Iquitos requiere ayuda para construir una nueva planta de oxígeno

Pese a padecer de la COVID-19, el padre Rony Díaz sigue colaborando para los más vulnerables, y ahora, junto con todos los miembros del Vicariato Apostólico de Iquitos se ponen un nuevo reto: construir una quinta planta de oxígeno . Este nuevo aporte ayudará a que más ciudadanos accedan al insumo medicinal que escasea en Perú.

La Iglesia Católica también realizó el año pasado una colecta que recaudó más de 2 millones de soles y tuvo como fruto la instalación de la primera planta de oxígeno en Iquitos. Luego, se sumarían otras tres más que sirvieron de mucha ayuda a la población más necesitada.

En medio de la segunda ola de la pandemia, este nuevo desafío es una nueva luz de esperanza para todos los iquiteños, ya que existe una fuerte demanda del elemento a causa del aumento de casos por las nuevas variantes del coronavirus. “Ante la alta demanda, este año hemos lanzado nuevamente la campaña ‘Sé un Ángel del oxígeno’ para que los ciudadanos se sumen. Hasta el 22 de febrero, ya vamos 962.000 soles”, indicó el sacerdote a La República.

Desde el domingo 14 de febrero, la Iglesia viene recibiendo la colaboración de varias personas y empresas, pero aún la meta es llegar a un millón 330.000 soles. “Esta adquisición producirá 74 balones al día. Esta será administrada exclusivamente por el Vicariato Apostólico de Iquitos y será puesto en el complejo centenario Padres Agustinos, en Anita Cabrera”, mencionó.

Así también, recalcó que si bien las otras plantas aún continúan funcionando, pese a que el Gobierno Regional no ha realizado un mantenimiento adecuado, esto no es suficiente. “Dos plantas las tenemos conectadas al Sistema de Red del Hospital Regional, que es un nosocomio COVID-19. Entre tanto, otra planta producía 20 balones de oxígeno, pero esto no basta ante este nuevo contagio más agresivo”, precisó.

Personas acuden a entregar su donativo a las puertas de la Iglesia. Foto: cortesía

El padre Rony aseveró que las personas continúan colaborando ante este nuevo pedido de ayuda, ya que confían en la labor de la Iglesia. “Yo lo miro de manera positiva, a pesar de que existe una recesión económica, la gente sí ha dado su apoyo”, acotó. Por último, informó que ya se desembolsó una parte del dinero y la planta estaría llegando en la primera semana de marzo.

Si quieres donar para la construcción de esta nueva planta de oxígeno, puedes hacerlo a través de estas cuentas:

Yape / Plin: 965 634 749 (Padre Miguel Fuentes Prieto)

BCP (Padre Miguel Fuentes Prieto)

- Cuenta de Ahorros Soles: 39096516229011 / CCI: 00239019651622901131

- Cuenta de Ahorros Dólares: 39096516257139 / CCI: 00239019651625713935

Scotiabank (Vicariato Apostólico de Iquitos)

- Cuenta Corriente de Soles: 00 0858738 / CCI: 009 442 000000858738 78

Interbank (Padre Raymond Portelli)

- Cuenta Simple de Soles: 7403027432926 / CCI: 00374001302743292682

BBVA (Miguel Fuentes C.E. y Victoriano Vallinas)

- 0011 0301 0201538811

Banco de la Nación (Padre Rony Arturo Díaz Manuyama)

- Cuenta de Ahorros Soles: 04 529 605620