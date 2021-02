El Agustino: pareja estafaba con dinero falso a vendedores de redes sociales

Una pareja estafaba con dinero falso a vendedores de las redes sociales . Ellos contactaban a personas que ofrecían sus productos a través de la herramienta Marketplace de Facebook.

De acuerdo con Canal N, los hampones citaban a sus víctimas y les pagaban con dinero falsificado . Sin embargo, no contaban con que todos sus movimientos eran seguidos por agentes de inteligencia de la Policía Nacional.

Dicho personal los capturó en El Agustino cuando compraban una consola de video valorizada en S/ 3.600. La pareja fue identificada como Katherine Isidro Tovar, alias ‘Gata’, y Julio Amado Monteza, alias ‘Gringo’.

Durante el operativo, la Policía les incautó 15 billetes supuestamente falsos de S/ 200, uno de S/ 10, y S/ 15 en monedas; además de dos celulares y una motocicleta en la que se trasladaban.

Las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), pues se presume que habrían más personas involucradas.

Este no es el único caso de estafa hacia comerciantes. En el Cercado de Lima, una vendedora denunció que fue estafada por una pareja que adquirió juegos de dormitorio en un centro de muebles, ubicado en la avenida Venezuela. Los sujetos habrían utilizado una tarjeta clonada para pagar más de S/ 4.000.

Según la dueña afectada, el hombre y la mujer no presentaron actitud sospechosa. No obstante, al momento de trasladar los productos los traspasaron a otro vehículo.

“Yo les dije si me podían hacer transferencia. Me dijeron que no sabían utilizar, pero no me dieron ningún tipo de desconfianza. Sin embargo, cuando llamo a la persona que los trasladaban me dice: ‘Medio sospechoso, porque ellos han llegado a un lugar y luego han pasado los productos a otro vehículo’. Eso ya me sonaba mal”, señaló la agraviada.