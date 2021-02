Aspec pide investigar alza en el precio del concentrador de oxígeno

Como muchas familias, Marco Félix pidió ayuda en las redes sociales para comprar o alquilar un concentrador de oxígeno para su suegra de 86 años que contrajo Covid-19 y además sufre del corazón. El equipo es una alternativa para evitar las colas por un balón de oxígeno.

La familia de la octogenaria logró conseguir un concentrador a 8.000 soles en una empresa que vende por internet; un valor menor al que hoy se exige por estos equipos: S/ 17.000.

Pero no es el único gasto que hace cada día, pues también debe pagar por medicamentos y por el servicio particular de un médico y una enfermera por la atención a domicilio.

“ Entre 13.000 y 15.000 soles son los gastos hechos en estos últimos días , una gran parte se ha ido en el concentrador de oxígeno, asumidos por la familia y algunos allegados”, cuenta Marco.

Ante el incremento exorbitante de estos equipos, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, señaló a La República que el Estado debe iniciar de inmediato una investigación por una posible concertación de precios.

“Ahí lo que corresponde es que el Indecopi inicie una investigación porque puede tratarse de una concertación de precios. Habría indicios porque básicamente todos han subido en la misma proporción, entre 12.000 y 13.000 soles”, explica Cáceres.

También señala que el Estado debería fijar precios topes a todos los productos e insumos médicos vinculados al Covid-19, utilizando la facultad que le da la Constitución porque en el país rige el sistema de economía social del mercado, el cual promueve la competencia, pero también puede intervenir en temas como la salud. “Y esta es una emergencia de salud”.

“Al amparo de la Constitución hay varios derechos, pero el derecho supremo es el derecho a la vida, acá la gente se está muriendo porque algunos empresarios han elevado los precios”, explica.

En tanto, Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, señala que en el país no existe fijación de precios para los balones o concentradores de oxígeno, pero sí hay regulación de tarifas para servicios públicos (agua potable, energía eléctrica o telecomunicación)por el contexto del mercado.

Explica que el Indecopi puede intervenir para la protección al consumidor, pero no en relación con el precio del producto.

Este diario intentó recoger la versión del Indecopi, aunque no hubo respuesta. Sin embargo, se señaló que su intervención solo se da cuando hay concertación de precios. Una alternativa para los pacientes con Covid-19 es la importación de los concentradores de oxígeno. La Digemid señaló a La República que se están dando autorizaciones excepcionales para la importación de estos equipos para tratamiento individual con la receta médica, y las evaluaciones y la respuesta se dan en el mismo día, a menos que haya una observación.

Riesgo en el uso del concentrador

El médico intensivista Alan Tuffino explicó que el principal riesgo en el uso del concentrador de oxígeno es que no se evalúe el deterioro del paciente. “Si uno mantiene a su paciente en casa y este no es evaluado por un equipo médico y el paciente no recibe la medicación, su riesgo de mortalidad aumenta porque nadie va a ver su evolución. Hay que tomar radiografía de tórax y tomografía para ver las condiciones del pulmón”.

Precisó que este equipo solo debe ser usado por un corto tiempo, a lo mucho 24 horas, hasta encontrar un centro hospitalario.

“El derecho supremo es el derecho a la vida, acá la gente se está muriendo porque algunos empresarios han elevado los precios de los concentradores”.

